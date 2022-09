Gracias a un mensaje, en diez minutos juntó los 138 mil que debía en la veterinaria

Un oyente de Alta Gracia, envió un mensaje a un programa vespertino de una radio popular de Córdoba. En el mismo contaba un relato que ya todos conocemos: la de Paola Rodríguez, proteccionista independiente de la ciudad que como consecuencia de los rescates -por lo general de perros abandonados, enfermos, desnutridos y/o atropellados- siempre tiene grandes deudas en la veterinaria.

En esta ocasión, el endeudamiento llegó a una suma extrema: 138 mil pesos. El locutor, rápidamente leyó el texto y repitió el alias de Rodríguez para colaborar con su cuenta bancaria.

Lo que siguió, fue increíble: en diez minutos, consiguieron el dinero. «Estoy sin palabras, quiero agradecer a todos, a la gente de la radio y a los que colaboraron, no saben lo que esto significa para mÍ, hay mucho esfuerzo detrás de cada rescate y de cada animal que tengo en mi casa. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho» expresó emocionada.

Cabe recordar que a mediados de agosto, la joven sufrió un robo en su domicilio: se llevaron las doce bolsas de alimento balanceado que había comprado ese mismo día para sus 38 perros.

El viernes 12 de agosto, realizó la compra mensual de 12 bolsas de balanceado, que fueron robadas de dentro de su patio, durante la noche del mismo día, aparentemente. El hecho, que ya había sido reportado por RESUMEN, tuvo una gran repercusión entre los seguidores y allegados de Paola, quienes le brindaron una ayuda para poder alimentar a todos sus rescatados. “En el momento que hice la publicación se contactó mucha gente conmigo, me hicieron llegar 4 bolsas de alimento. Mi familia me apoyó un montón también. Ya tenemos comida para un par de semanas para todos los animales. Me trajeron polenta, arroz, balanceado”, relató la joven.

En este momento, Paola tiene 38 perros a su cargo, y tuvo que afrontar cinco cirugías el mes pasado con algunos de los animales que tiene a resguardo, por lo que los gastos han crecido considerablemente.