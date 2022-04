Gran jornada de Básquet en el Club Central

Este sábado se disputó la primera fecha de la Liga de Escuelas de Básquet, y el Central Basket Club recibió la visita de Escuela Robles y Club Armenio de la Ciudad de Córdoba.

El Club local contó con la presencia de 58 jugadores entre mosquitos, premini y mini. La próxima fecha del Torneo sera el sábado 7 de mayo en condición de visitante en Barrio Liceo.

Considerando que tiene fecha libre el equipo de Alta Gracia recibirá la visita del Colegio San Pablo con las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

La categoría sub19 el próximo 28 de abril en el Polideportivo Municipal, disputará la Copa Alta Gracia junto al Club Colón y Deportivo Norte.