Grupos ¿no tan seguros?: una vecina advierte que le robaron dos veces sacándole datos vía Whatsapp

Para muchos, los grupos de Whatsapp entre vecinos, significan una herramienta importante para estar alertas ante la inseguridad, cuidarse entre ellos y dar aviso a la policía. Pero, al parecer, no todos piensan igual.

Claudia, vecina de un barrio de la zona sur de esta ciudad, contó a RESUMEN su indignación al haber sido doblemente víctima de robo en su domicilio y, según dijo, por parte de personas que “dicen ser vecinos honestos y no lo son”. Lo que particularmente la mujer explicó fue que en la tarde del martes 23 de diciembre, alertó a sus vecinos a través del grupo conformado por algo más de 20 personas, que pasaría Nochebuena en Córdoba a fin de que le “vigilaran la casa”.

“Yo me sumé hace poco al grupo, me sumó otra vecina. Como en casa no iba a quedar nadie porque mi hijo no podía, pensé que por ahí si avisaba en el grupo, los vecinos iban a avisar por algun movimiento raro, o algo; que la iban a cuidar a la casa. Pero fue todo lo contrario“, expresó la mujer quien al regresar en la mañana del 25 se dio con que le habían forzado la puerta que da al patio y llevado dos televisores y algunos aparatos de gimnasia, entre otros.

“Ese mismo dia pregunté en el grupo y los que respondieron dijeron que no habían visto ni escuchado nada. Bueno, pensé que quizás por acá habían tirado mucha pirotecnia y que podía haber sido ene se horario, entonces sí, cabía la posibilidad de que nadie oyera nada. Pero con lo del sábado me di cuenta que no“, agregó.

Claudia admite que en la mañana del sábado 4, volvieron a ingresar a su casa nuevamente por la puerta trasera y le llevaron varias pertenencias. “Até cabos después y no puedo culpar a nadie pero yo había preguntado ese día antes o el jueves,no recuerdo bien, si alguien tenía una silla de ruedas que me prestara para trasladar a mi mamá a Córdoba. Mi mamá es una señora grande que está postrada y necesitábamos hacerle unos estudios y justo su silla estaba rota. Expliqué en el grupo que era sólo para usarla un día y que iba a ser para ese sábado a primera hora. Que si alguien tenía me avisara y la buscaba, no recuerdo bien que datos más di porque fue una necesidad, pero bueno sólo dos vecinos respondieron que no tenían. Lo que me llamó la atención es que regresamos muchos antes de lo que pensábamos y ya nos encontramos con que habían robado. O sea que entraron precisamente en el horario que dije que no estaría en casa y muchos saben que vivo sola con mi mamá. Sólo lo había dicho en el grupo“, agrega la mujer y culmina: “Yo sólo quiero que la gente no se confie porque no conocemos a quienes integran esos grupos y muchos sólo están al acecho para sacar información y marcar casas”.