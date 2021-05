Gustavo Santos: “Los dichos de Macri no deberían haberle molestado a nadie”

Ayer, el ex Ministro de Turismo de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri le concedió una entrevista a Alfil TV en donde fue muy amplio en sus definiciones con respecto a lo que dejó la nueva visita del ex Presidente a nuestra Provincia durante dos días y la polémica surgida por los elogios de Macri a Schiaretti y el sutil ninguneo a los radicales: “Macri se refirió a la gestión de la Provincia en lo que fue el trabajo conjunto con la Nación, el fue un Presidente que trabajó con un Gobernador de otro partido político que sin embargo trabajaron juntos por el bien de los cordobeses, esto no puede ser motivo ni de disgustos ni de enojos, sino de lo natural: Ser capaces de entender que los perjudicados de nuestros errores son los vecinos”.

Sin embargo, al día siguiente de haber dicho eso, Mario Negri y Ramón Mestre faltaron al almuerzo que se hizo con los líderes de la alianza local a lo que Santos respondió: “Sería inexplicable que Negri y Mestre no hayan asistido al almuerzo de Juntos por el Cambio Córdoba con Macri por los dichos del ex Presidente que no deberían haberle molestado a nadie, interpretaron mal sus palabras y tampoco es momentos para estas cosas teniendo en cuenta el avance del Kirchnerismo como modelo autoritario, populista y autocrático que viene por la Justicia y Córdoba debe ponerle un freno en el Congreso. Ya habrá tiempo para discutir políticas provinciales, el Kirchnerismo no pasará”.

Siguiendo la entrevista, le consultaron cómo sería su proyecto de alternativa a Hacemos por Córdoba y si en el caso de conforma una alianza con el PJ Córdoba, si le gustaría encarar la sucesión de Juan Schiaretti: “Hay que poner a Córdoba de cara al futuro continuando todo lo bueno se ha hecho y mejorando lo que no esté bien innovando los ejes camino al futuro. Lo fundamental es la creación de empleo, en las condiciones actuales donde no hay inversión, en donde el campo está golpeado, nosotros necesitamos recuperar previsibilidad lográndose con la colaboración entre la Provincia y la Nación que vuelva a poner a Argentina en el mundo. La Córdoba con la que sueño es la Córdoba de los cordobeses: La que no se resigna, la del trabajo y la del mérito”.

En 2019, el mestrismo fue claro opositor al “dedo” de la mesa nacional del entonces Cambiemos que bajó para imponer como candidato a Gobernador de Mario Negri, lo que se podría llegar a entender que Macri estaría haciendo con su ex Ministro este año y también para el 2023. Santos aseguró “Yo no creo en “dedazo de Macri” para imponer candidatos, sino en la opinión del máximo líder de la coalición. Me he pasado la vida haciendo cosas por Córdoba, yo puedo demostrar lo que hice cuando fui Director General de Turismo de la Provincia con 29 años, también puedo demostrar mi militancia detrás de Rubén Martí que fue la mejor gestión que tuvo Córdoba, puedo demostrar como siendo de otro partido sumé en las gestiones de Schiaretti y de De La Sota y finalmente siendo Ministro de Turismo de la Nación. Tengo trayectoria y Macri la valora al pedirme que me quede en Córdoba, igualmente voy a trabajar para la unidad hasta el último minuto”

Pero sin dudas la pregunta clave fue la que le hizo Yanina Passero en donde le hizo elegir al Presidente de la Fundación Pensar entre “Mestre, Aguad o De Loredo” para que lo acompañe en su fórmula, la respuesta fue tajante y no dio lugar a dudas: “Hoy elegiría a Rodrigo, tengo mucho respeto por Mestre y Aguad. Yo tengo origen radical. En cada salida que hago por el interior provincial me junto con dirigentes e Intendentes del Radicalismo, he venido a integrar no a dividir. Estoy mirando a muchos jóvenes de Juntos por el Cambio y en mi recorrida me acompaña también Soher El Sukaria que es una política emergente extraordinaria. Espero ser un puente cuando sea Gobernador para que nuevos jóvenes sean protagonistas”.

Finalmente opinó sobre las medidas restrictivas por el covid-19 que se tomaron en los últimos días, manifestando “La sociedad está sufriendo este nuevo confinamiento por la pésima gestión de vacunas del Gobierno Nacional, somos el país que mayor cantidad de muertos tiene por millón de habitantes”, cerró Gustavo Santos.