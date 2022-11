«Hablaría con Berta y le pediría que vuelva con un equipo al TC2000»

El TC2000 atraviesa un momento de cambio de cara a la temporada 2023 y el arrecifeño fue claro en su concepto y señaló que es necesaria la vuelta de un ícono del TC2000 como es la familia Berta. “Lo ideal es que no se vaya nadie. No es por nada, pero creo que fue justo en el año que salí campeón, que estaba Ford, hay que tratar de recuperar todas las terminales. Lo primero que yo haría si fuera presidente de la categoría hablaría con Oreste Berta y le pediría que vuelva con un equipo al TC2000. Quieras o no, salvando las distancia, correr en Berta en Argentina era como correr con Ferrari en la Fórmula 1. Todos queríamos correr con el equipo Ford azul y con Oreste Berta”, manifestó.

En la misma línea, agregó: “Ese fue el primer punto, para mí, donde el TC2000 erró en dejarlo ir. El “Mago” siempre tiene que estar en la categoría porque es un referente y le daba mucha jerarquía. De ahí en más, hay que tratar de mantener a las fábricas de una u otra forma”.

Por otro lado, Fontana remarcó que es importante que la categoría recupere a las figuras. “También se perdieron mucho los pilotos de nombre. En Argentina, el piloto de automovilismo es conocido, pero no tiene tanta trascendencia como un futbolista. Cuesta mucho imponer el nombre de un piloto, personas como el Gurí Martínez y Guillermo Ortelli, en su momento, llevaban público a las carreras. Tiene que haber una combinación como existe en el Stock Car, donde personajes como Rubens Barrichello o Felipe Massa corre con jóvenes de Brasil que no son tan conocidos y esa conjunción los ayuda a hacerse ídolos”, cerró.