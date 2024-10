Habló el padre del conductor que atropelló y mató al chico en Santa Ana: «Me duele el alma»

En las 煤ltimas horas, el pap谩 de Agust铆n Muscarello, el conductor que atropell贸 y mat贸 al joven mientras esperaba el colectivo en ruta 5, habl贸 con medios provinciales y dijo que su familia 芦est谩 devastada禄.

Luis Muscarello -cuyo hijo est谩 detenido en la carcel de Bouwer- dijo: 芦Yo tengo hijos, no me puedo imaginar estar en la piel de ese pap谩 y esa mam谩. Me duele el alma禄.

El hombre brind贸 un testimonio desgarrador y pidi贸 perd贸n a la familia de la v铆ctima.

Cabe mencionar que qui茅n conduc铆a la furgoneta est谩 imputado de 芦Homicidio culposo calificado禄 y seg煤n confirm贸 el fiscal de la causa a RESUMEN, 芦se endurece la hip贸tesis del traspaso por la derecha del conductor mientras el colectivo estaba en la darsena y previo a haber alertado la maniobra con el gui帽o; es decir, el colectivo hizo una maniobra legal de acuerdo a la normativa vial, contrariamente al de la Iveco禄.