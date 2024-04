Habló el padre del homicida de Malagueño: «Mi hijo me dijo que pagará lo que tenga que pagar»

Malagueño sigue conmocionada por la muerte de Adrián González, el hombre de 34 años que falleció cuando recibió un fuerte impacto de una piedra en su cabeza, mientras manejaba en su moto rumbo al trabajo.

Por el hecho está detenido un vecino de la zona con quién la víctima había tenido un enfrentamiento previo. Al respeto y luego de que la querella solicitara el agravante en la imputación del único acusado, el padre del sospechoso habló y dio su versión de los hechos.

«El mismo día en que todo ocurrió, mi hijo fue a comprar una cerveza y el chico le tiró el auto encima. No se que problema habían tenido antes. Mi hijo se da vuelta y le hace pedazos el parabrisas con la botella. El chico se baja y le pega con una llave en el ojo, casi le saca el ojo», explicó el hombre a medios provinciales, respecto a la versión de los hechos que su hijo- el acusado- le habría confesado.

«Me estaba por ir a dormir, escucho un ruido y veo la moto tirada y al chico en el suelo y a mi hijo tratandolo de reanimar. Entonces yo le grité que no lo tocara, justo venía el movil de la Muni y ahí lo auxilian», añadió el hombre, sosteniendo que ambas situaciones habrían ocurrido el mismo día con horas de diferencia.

«Mi hijo no tenía antecedentes, eso me duele, que salieron a hablar giladas. Él cuando me habla por teléfono me dice ‘pedile perdón a la familia, yo pagaré lo que tenga que pagar’, añadió el padre del homicida de Adrián, quien además dijo: «Yo no crié a mi hijo para que hiciera esto».