Habló Joe Heredia: «Yo no quería que pasara esto, estuve mucho tiempo asustado»

Este jueves y a solo horas de haber recuperado su libertad tras estar casi un mes detenido en la cárcel de Bouwer, habló Joe Heredia, el acusado de la muerte de Joaquín González -ahora imputado de homicidio preterintencional.

“Me hicieron sentir culpable de algo que no hice. Cuando caí preso y empecé a escuchar las cosas feas que decían de mí me sentí mal”, dijo Joe a medios provinciales y continúo: “Yo estaba con mi amigo en la avenida cuando vino Joaquín, me insultó y me pegó. Él tenía un cinto en la mano”, recordó de esa fatídica noche.

En su primera declaración pública, Joe reconoció lamentar “mucho” todo lo que tuvo que atravesar la familia de Joaquín González. “Lo lamento mucho por su pérdida, no quise que llegara a esto. Estoy mal por todo lo que viví. Quería pedir perdón pero también quería aclarar las cosas”, indicó.

“Yo le respondí pero no quería pelear, quería calmar las cosas”, explicó sobre lo que hizo en el momento. “Cuando llegamos a la esquina, lo veo que se agarra la panza, hace un ruido de dolor y cae de costado al piso. Yo no entendía nada, me quise acercar a ver qué le pasaba para ayudarlo pero los amigos me empezaron a querer pegar”, detalló.

Al ser consultado sobre lo que sintió cuando se enteró que Joaquín había muerto, el joven reveló: “Me sentí muy mal porque escuché muchas cosas en contra mío y yo sabía que no había hecho nada”. “Es feo pasar por un momento, así. Estuve mucho tiempo asustado y mi familia también la pasó muy mal. Yo no quería que pasara todo esto”.

En cuanto a su estadía en la cárcel, aseveró que “es feo estar preso, pero a la vez yo estaba tranquilo porque yo desde un principio le conté a mi mamá cómo habían sido las cosas”. “Me hicieron sentir culpable de algo que no hice. Cuando caí preso y empecé a escuchar las cosas feas que decían de mí. Me sentí mal”, contó sobre el tiempo que pasó encarcelado.

Foto: El Doce