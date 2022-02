Habló la madre de la joven desaparecida: «Si querés a mi hija da la cara y devolvela»

Mientras personal policial de toda la Departamental Santa María está abocado a la búsqueda de Paulina López, la adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado, RESUMEN dialogó con Soledad, su mamá quien al borde del llanto brindó detalles de lo último que supo sobre su hija y ante las cámaras le pidió que regrese.

«Hija, si me estas viendo, volvé a casa o al menos haceme saber que estas bien. Fue sólo un reto, siempre te he hablado, jamás te he pegado, no era para que hicieras esto. Llevo días sin dormir y sin comer», inició Soledad, en un evidente estado de desesperación por la falta de noticias oficiales sobre el paradero de su hija.

De este modo, la mujer reconoció que Paulina salió de la casa que comparten en Anisacate por sus propios medios y que se llevó varias pertenencias. «Creemos que puede estar con un chico que se llama Agustín, es una persona mayor, lo estamos buscando y es todo lo que tenemos. Los pocos datos los hemos conseguido por nuestros propios medios, la Policía no ha hecho nada, esa es la pura verdad», aseguró molesta la mamá, quien por estas horas busca a Paulina por la zona del alto.

«Estamos buscando una motocicleta negra 125, donde la habrían visto por la zona del alto con un chico con casco y ella no llevaba casco. Es lo único que sabemos», agregó.

Por último, la mujer aseguró que como madre e hija siempre han sido «muy compañeras» y que hoy por hoy necesita saber que esta bien.

Para la supuesta compañía que tendría la joven, la mujer tuvo palabras tajantes: «Si la querés a mi hija da la cara y devolvela».