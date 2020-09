“Hace 3 semanas que Ricardo González no va a las reuniones de Comisión, es imposible tratar temas estando ausente”

El Concejal de Alta Gracia Crece y referente del PRO, Ricardo González visitó el viernes los estudios de la 88.9 y criticó al bloque oficialista por falta de voluntad en el tratamiento y aprobación de los proyectos opositores dando entender que no eran ni considerados solo por una cuestión de revanchismo político.

“Siento que a veces los proyectos no son tratados porque los presentamos nosotros”, había asegurado.

Consultado por Resumen, su par oficialista, Manuel Ortiz contestó a las acusaciones desmintió y retrucando con falta de compromiso y diálogo: “Nosotros siempre tenemos vocación de diálogo, de hecho, acompañamos proyectos presentados por el bloque de Alta Gracia Crece porque entendíamos que eran temas que beneficiaban a la ciudad, incluso proyectos de su autoría. La oposición debe aprender a convivir con la mayoría en su rol de minoría, deben tener la capacidad de construir consensos. Muchas veces pretenden ingresar proyectos como moción de orden que ni siquiera nos comentaron en la labor parlamentaria y se hacen los enojados porque no los aprobamos sobre tablas. Cuando dicen una cosa en privado pero ante los micrófonos y las cámaras dicen otra la verdad que se hace difícil. Hace 3 semanas que González no va a las reuniones de Comisión, es imposible tratar temas estando ausente”, aseguró.

Recordando polémica de hace algunas semanas atrás acerca de las propuestas de turneros para carnets de conducir y del Banco de Semillas, Ortiz agregó: “Después presentaron otros proyectos sobre temas que ya existían, lógicamente se lo advertimos porque no tiene sentido legislar sobre lo ya legislado o crear algo ya creado”