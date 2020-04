“Hace diez años que presentamos una nota para pedir un cajero”

El intendente de Anisacate, Ramón Zalazar, mantuvo un diálogo con el equipo de Todo Pasa, por la 88.9; en el que comentó la situación actual de la localidad, en tiempos de Coronavirus.

El mandatario del municipio vecino destacó la labor, tanto del gobierno nacional, como provincial y del COE regional ante el avance del Covid-19.

Con respecto a lo acontecido en las últimas semanas en la región, Zalazar manifestó que “los últimos días, fue un simbronazo para todos cuando se aíslan las dos localidades, Santa Ana, Villa del Prado y luego Alta Gracia. Fue una problemática para aquellos que todavía no tenemos cajero automático o un supermercado grande para abastecernos”.

Con respecto a la falta de cajeros automáticos en Anisacate, Zalazar recordó que “Hace diez años que presentamos una nota para pedir cajero. No digo que haya mala voluntad, pero si la Nación, la Provincia y el Municipio se pusieran a trabajar en una mejor y equitativa distribución del dinero y de los servicios; no sólo en Alta Gracia, sino en el departamento, estas cosas no hubieran pasado”. Destacando también que muchos vecinos de Anisacate vienen a Alta Gracia a usar el cajero automático y hacer compras en los grandes supermercados de nuestra ciudad.

El intendente de la localidad comentó que después de una video conferencia junto a autoridades provinciales, como el Ministro de Gobierno Facundo Torres, y la Legisladora Departamental Carolina Basualdo, se decidió el uso de barbijo en Anisacate y se incrementaron los controles en los comercios. Además, comentó que en cuestión de sanidad, en la localidad ampliaron los horarios del CAPS de Barrio Satyta, abriendo sus puertas sábado, domingo y feriados debido a la demanda; disponiendo también de una ambulancia para emergencias.

“La situación social es lo que más nos preocupa”, comentó Zalazar, y agregó “Al tener casi nula la recaudación, hemos pedido que los empleados nos entiendan y una vez por semana se les da algo de dinero para completar el sueldo”. En cuanto al cumplimiento de la cuarentena en Anisacate, el intendente expresó que la primera semana de cuarentena, había gente que bajaba al río a tomar mates, por ejemplo, pero que luego el aislamiento comenzó a cumplirse de forma correcta.