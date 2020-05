“Hace dos semanas que no recibimos ayuda, nosotros necesitamos comer”

La “casita del García Lorca” fue protagonista tiempo atrás, cuando a través de este medio se contó la historia de tres mochileros y malabaristas que pasaban allí la cuarentena. Actualmente en el lugar conviven tres personas, una pareja de Mar de Plata y un hombre de Mendoza.

Claudio es quien vive allí desde hace dos meses y medio. “Se retiró uno de los chicos que estaba conmigo, se fue para Anisacate. Ellos hacen 3 días que están acá, Vivian en un alquiler pero por un inconveniente con el dueño se vinieron a este lugar” manifestó en relación al matrimonio con el que convive ahora.

Cuando se les consultó de qué manera se solventaban para afrontar los días, explicó que ellos viven el “día a día”, salen a reciclar porque ahora no están recibiendo ayuda: “En un comienzo nos estaba ayudando Defensa Civil, la señora Silvia de Seguridad Vial, pero hace como dos semana que no recibimos ayuda de nadie”. De esta manera el hombre expresó que tienen necesidades, pide que se acuerden de ellos.

“La gente nos puede ayudar con mercadería, tener para cocinar, para evitar estar saliendo a cada rato, para que no parezca tan atrevido, ante esta situación de cuarentena. No molestamos a nadie, convivimos acá adentro, salimos solo para reciclar y nos vamos para la zona del centro” agregó.

Por otro lado, aclararon que desde la Municipalidad les brindaron la conexión de luz, mientras que vecinos de la zona le acercaron colchones. “Ahora que se viene el frío necesitamos abrigos, tenemos solo tres mantitas. Llegamos acá con ropa de verano, no contamos con camperas ni zapatillas. Lo que sea nos sirve, porque necesitamos de todo”, aclaró la mujer que vive en el lugar.

Estas tres personas se conocieron en su viaje de mochileros, llegaron a la ciudad de Alta Gracia donde se ganaban la vida como vendedores, pero al declararse la pandemia, su situación cambió. Piden colaboraciones y algún trabajo para afrontar sus necesidades. “No queremos que nos regalen todo, si podemos ganar las cosas con trabajo, mucho mejor. El COE no nos otorga un permiso para volver a trabajar en las calles y circular, no conocemos a nadie. Los vecinos de la zona nos ayudan con mercadería, pero hoy para hacer la comida ya no tenemos” finalizó Claudio.

Por último aquellas personas que quieran brindar su colaboración podrán llegarse a las instalaciones del Parque García Lorca o comunicarse al 2613001801 (Claudio)