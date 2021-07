“Hace tres años que no veo a mi hijo y sigo esperando que la Justicia actúe”

El drama de Claudio Corazza es el de tantos otros padres que luchan por sus derechos. El derecho a ejercer la paternidad; ni más ni menos.

Su calvario inició allá por el 2018 cuando su ex mujer le dijo que se radicaría junto al hijo de ambos en la Provincia de Neuquen, lugar donde la nueva pareja de ella, supuestamente, había conseguido un empleo. Ese fue el comienzo de una batalla legal que duraría años y, aunque “en los papeles” la habría ganado Claudio, en la práctica jamás se cumplió.

En realidad, la mujer se mudó a Alta Gracia y desde aquí y atraves de un mensaje de WhatsApp, le informó al hombre que lo había denunciado por violencia de Género.

“Nunca supe porque me hizo esto. Entre nosotros no hubo engaño. Yo pasé el cumpleaños número cinco de mi hijo con él cuando ya estábamos separados. Después ella me dijo que se iba a ir a Neuquen, yo no se si alguna vez estuvo ahí o no. O si me denunció para poder irse a Alta Gracia sin que yo me opusiera. Yo sé que de ahí es su nueva pareja”, explicó el hombre en diálogo con RESUMEN.

Lo cierto es que las denuncias en contra de Claudio se fueron multiplicando. “Ella nunca pudo comprobar esa agresión, eran denuncias falsas. Nunca hubo violencia y por eso el último recurso que ella usó fue denunciarle por abuso hacia mi hijo”, añadió el hombre, asegurando que fueron esos los momentos más difíciles de su vida.

“Sometieron a mi hijo a Cámara Gesell cuando tenía cinco años. Así mismo determinaron que él era un niño feliz y que ese abuso nunca existió. Es más, él quería estar conmigo. Entonces yo le había demostrado a la Justicia que todo lo que ella denunció era falso pero igual pasaron años y yo sin poder ver a mi hijo”.

La larga peregrinación de Claudio parecía llegar a su fin en diciembre de 2020, cuando la Justicia santafesina le otorgó la tenencia definitiva del menor. “Le dieron solo unos días a la mamá para que se presentara con mi hijo y nunca lo hizo. Yo no sabía cual era su domicilio porque como había estado denunciado por violencia y ella hasta había pedido un botón antipánico, yo no podía saber donde vivía. Y así fue pasando el tiempo y yo sin ver a mi hijo, ya pasaron tres años, tengo la tenencia de el pero no volví a verlo”.

Cansado de la burocracia judicial, el hombre pide que la Justicia de Alta Gracia también intervenga en el caso.

“El caso está aquí en Santa Fe pero quisiera que llegue a la Jueza de Alta Gracia, que revise el expediente y compruebe que soy una víctima en todo esto. Yo ya tengo la tenencia de mi hijo; el ahora tiene 9 años y solo pido estar con él, que la Justicia actúe”, culminó.