Hacemos por Córdoba arrancó la campaña con autoridades y referentes de todo Santa María

Ya se largó oficialmente la campaña electoral de las PASO del 12 de septiembre en nuestro Departamento. El viernes pasado hubo una reunión, impulsada por el Ministro Facundo Torres, en la localidad de Toledo de la que participaron la casi totalidad de los intendentes peronistas, con la salvedad del mandatario de Malagueño, Coco Ciárez, hombre vinculado al Legislador Saieg y Ramón Zalazar, intendente de Anisacate que desde hace ya muchos años manifiesta su apoyo al Frente de Todos y en particular a la Diputada Gabriela Estévez.

En todo caso, según lo que trascendió a Resumen, de ambas localidades participaron referentes del espacio. Para Malagueño, el actual Secretario de Gobierno y Presidente del PJ local, Cristian Sánchez y Marcos Fey, ex candidato e hijo del ex Intendente Carlos Fey.

En cuanto a Anisacate, referentes del schiarettismo y autoridades del justicialismo. Lo mismo sucedió con aquellas comunas y municipios gobernados por Jefes Comunales o Intendentes de otro color político.

Consejeros comunales, ex candidatos, presidentes de circuitos de Villa Los Aromos, La Paisanita, Bouwer y Villa del Prado también dijeron presente en la reunión de armado de la campaña departamental.

El encuentro en el que se pusieron en común las estrategias y se planificó el eje común de campaña a nivel Santa María y circuito por circuito, duró más de 3 horas y contó con una fuerte arenga del Ministro de Gobierno Facundo Torres que detalló los alcances de la planificación electoral provincial, como integrante del comité que impulsa a Alejandra Vigo y Natalia de la Sota para el Congreso Nacional.

Entre los mandatarios más importantes de Hacemos por Córdoba, presenciaron la reunión el Intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, la Intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, los mandatarios de Los Cedros, Potrero de Garay, Falda del Carmen, Villas Ciudad de América, Valle de Anisacate, Lozada, Monte Ralo, La Serranita, La Rancherita, Villa La Bolsa, Villa Parque Santa Ana, Toledo, Villa San Isidro.