Hackearon la cuenta de facebook de Claudia Cuffa y ella acusó a Jonathan Asua

En las ultimas horas, un malintencionado hackeo la cuenta de Facebook de la ex Jefa Comunal de Villa San Isidro, Claudia Cuffa y ella misma se encargó de comunicarlo a través de su teléfono.

“Claudia Cuffa, La Loca, Ladrona y Corrupta” se lee ahora en su presentación en la red social mas popular y, en una publicación, se muestran unos documentos de una supuesta compra de un camión embargado, el cual, según se explicita, se habría comprado en su gestión.

Sin filtro, Cuffa señaló como autor del hecho- a través de un estado de Whatsapp, a Jonathan Asua, quien fuera su mano derecha durante muchos años. Incluso, lo acusa de haberle robado pertenencias de su casa. Grave.

RESUMEN intentó dialogar con la ex Jefa Comunal y representante del Radicalismo a nivel Departamental, quien recordemos para las internas de dicho partido se tomó licencia y eso armó un tremendo lio a la hora de signar mesas de sufragio, y no obtuvo respuesta. No así con Jonathan Asua quien si bien adelantó su postura de no dar declaraciones al momento, dijo que lo de Cuffa son mentiras, entre otras cosas.

“Ella misma me dijo que está con problemas psiquiátricos, asi que le debe haber afectado por ahí el distanciamiento conmigo políticamente y esas son sus formas de accionar”, dijo.