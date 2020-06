“Hago responsable al COE si aparece algún contagio de Covid en nuestro geriátrico”

En el marco de los controles que desde el COE Regional y con intervención de la Justicia, vienen llevando a cabo en los distintos geriátricos de la ciudad, Sonia Travaini, titular de Los Años Dorados, habló con la 88.9 y mostró su malestar respecto a la manera en la que dichos operativos se llevaron a cabo en sus residencias.

“Creemos que es una muy buena acción del COE de controlar los geriátricos. Nosotros fuimos los primeros habilitados en Alta Gracia por eso nos parece bien que sea de igual forma para todos los demás establecimientos y esto debería hacerse regularmente para que todos nos quedemos tranquilos“, expresó Travaini quien por otra parte no dejó pasar la modalidad con la que dichos controles se habrían llevado a cabo en sus distintas residencias y lanzó fuertes acusaciones al COE como organismo coordinador.

“Nosotros tenemos el instituto blindado desde hace noventa días. Aquí no ingresa nadie y toda comunicación es por vídeollamada. El COE no hizo el control de la gente que ingresó al establecimiento para chequear el funcionamiento. Fueron siete personas que ingresaron de la calle sin cumplir las medidas de seguridad, no se lavaron las manos, entraron sin botas ni cofias. No entraron con la responsabilidad a un Instituto que está blindado entonces hago responsable al COE si aparece algún contagio de Covid-19, porque fueron los únicos que ingresaron al Instituto en noventa días“, sentenció la titular de la histórica residencia.

Por otra parte, y más allá de esta grave falta que manifiesta Travaini, la misma aseguró que en el Instituto ubicado en calle Madero, el personal del COE ingresó de forma atropellante y “por medio de amenazas”. “Cuando yo llegué ellos ya habían entrado. En esa sede no resguardaron nada, así que hago responsable al COE que son los primeros que deberían regular estas cosas. En este momento estoy avisando a todos los familiares que se ha roto el blindaje por medio del COE“, agregó, a la vez que confirmó que en este marco de pandemia, en su residencia hubo un solo ingreso que tuvo la respectiva autorización del COE Central.

“Tenemos una casa completa y el personal preparado para cuidarlo por veintiún dias. Ellos pudieron ver y certificar eso y además tenemos cámaras en todos los institutos”, argumentó Travaini y culminó: “Los familiares nos apoyan mucho a pesar de que están dolidos por las ganas de ver a sus padres. Veníamos haciendo un buen trabajo hasta ayer, cuando está gente llegó e ingresó. Yo no se quienes son y de donde vienen y espero que no traiga consecuencias”.