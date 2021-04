Harto de que le roben, enfrentó a los delincuentes y lo mataron de un puntazo

Impotencia, bronca, dolor e indignación, esas son algunas de las palabras que caben por estas horas y describen algo de lo que siente la comunidad de Villa del Prado. Y es que Leandro Vargas tenía apenas 26 años y esta tarde encontró la muerte de la manera violenta, cuando cansado de la inoperancia de la Policía y la Justicia, enfrentó a sus vecinos delincuentes.

En mas de una oportunidad, éstos habían ingresado a su modesta vivienda y llevado aquello que con esfuerzo y largas horas de trabajo como albañil logró conseguir. Ayer, hubo otro intento y fue la gota que colmó el vaso.

Paradojicamente una hora antes de que Leandro recibiera una puñalada mortal por parte de uno de estos sujetos, habló con RESUMEN y su intención era sacar a la luz una situación que lo tenía harto y por la que las autoridades no actuaban. “La vez pasada no sólo me robaron sino que le metieron una puñalada en la pierna a mi mujer y la policía la tuvo que llevar al Hospital. Todo el barrio sabe quienes son pero nadie hace nada. Estoy cansado”, había expresado el joven, sin ni siquiera pensar que en cuestión de minutos ocurriría lo peor.

Una tragedia evitable, sin duda. El homicida de apellido “Chavero”, fue detenido y se trata de un joven con antecedentes policiales. Desde que él y su familia viven en la Comuna vecina, tienen a maltraer a todos y los vecinos afirman que esto “algún día iba a pasar”.

El arma blanca también fue secuestrada, pero ¿Quién le devuelve la vida a Leandro?, un joven que hace menos de un mes se mostraba feliz en las redes por haber sido papá de una niña, un trabajador que sólo quiso que no le arrebataran mas lo suyo. Alguien más a quien no cuidaron.