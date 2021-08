“Hasta el último día entregué el alma entera al club y a mis compañeros”

Este lunes 23 de agosto, se conoció la noticia de que, quienes dirigen la institución deportiva despidieron a Ponce y a su equipo técnico. Pero eso no es todo, tras él, se van seis jugadores, entre ellos el capitán de la primera, Nicolás Cañas.

“No hay mucho de que hablar, el domingo me comunicaron que dejaría de ser el DT de la primera del Deportivo Norte. Estoy disconforme ya que las justificaciones no son las correctas. Estuvieron un año parado y no nos dejaron plasmar las ideas” inició el ex jugador su relato. “Pero lo tomo como que es fútbol y esto es parte del aprendizaje“agregó.

“No pudimos agarrar continuidad, perdimos el ritmo. Debido a las restricciones entrenábamos durante las siestas y muchos no podían asistir ya que trabajaban, se nos complicó el día a día. Tuvimos seis bajas al principio porque no estaban en condiciones” explicó el ex-jugador. Cabe aclarar que Ponce junto a su cuerpo técnico asumió a fines del 2020, principios del 2021.

Con respecto a los seis jugadores que lo siguieron, afirmó: “Los jugadores deben tener sus razones y fundamentos para dejar el club, son personas grandes, nadie obliga a nadie a hacer nada, cada uno toma la decisión que cree correcta”. Dejan el “Depo”; Jonathan Castro, Gerardo Cuello, Gustavo Gasparutti, Gonzalo Oronaz, Tomás Guisso y Nicolás Cañas.

Consultado sobre su opinión de la dirigencia, manifestó: “No comparto la forma en se manejaron conmigo, entregué el alma entera al grupo y al club desde el día uno, la dignidad no la voy a negociar nunca. No se respetó lo pactado en el principio”.

Sobre los trascendidos que hablan sobre la falta de insumos para jugar, declaró: “En el amateurismo muchas veces no se tienen los elementos básicos”. “Me interesaba marcar una línea, haciendo una autocrítica, creo que no fue tan malo. Me voy con la frente bien alta” concluyó.