Entre tantos dimes y diretes sobre el sorpresivo paro de transporte urbano que se dio ayer en la ciudad, el cual continúa aún por parte de la empresa Garay, Carlos Zamora, miembro de la Comisión directiva de Aoita Alta Gracia salió a aclarar los tantos con RESUMEN, y sostuvo, entre otras cosas que la decisión de parar fue pura y exclusivamente del gremio.

“El dia 17 de febrero teníamos que cobrar un aumento salarial del 15%, el cual y no fue repercutido en los haberes de los compañeros y por eso se decidió parar las tres empresas porque ninguna de las tres había cumplido. Martinez y Good travel levantaron la medida porque cumplieron y pagaron lo correspondiente en la tarde de ayer, no así Garay por eso sigue parada. Creo que acá hay un tiro político y empresarial en el que nosotros no nos metemos ni tenemos nada que ver, sólo defendemos el sueldo del trabajador y se han dicho cosas que nada que ver“, enfatizó Zamora.

Sobre quien tiene la facultad de abonar ese dinero, el gremialista asegura que desconoce si el dinero está a disposición de la Municipalidad o de la empresa, pero que a falta de cumplimiento ellos tomaron la decisión: “Nosotros no nos metemos ni incluimos en el trasfondo de por qué no está la plata. Lo que nos importa es que los trabajadores cobren y son muchos los los incumplimientos que hay no solo acá sino en toda la Provincia, con decirte que desde ayer también está parado Autobuses Santa Fe en Carlos Paz, por el mismo problema. Entonces, con esta nueva gestión que está hace tres meses nos hemos puestos firme y hasta que no se cumpla no se sale“.

Zamora aclaró además que ese 15% pendiente no corresponde a un bono como se dijo, sino a parte de esa negociación salarial acordada de carácter alimentaria pero que no corresponde a un bono. “De ser un bono emiten una conciliación obligatoria y debemos acatarla, pero al ser parte salarial no“, dijo y aclaró: “Hasta que no se pague lo que se le debe a los trabajadores, la empresa no se va a mover. Lo voy a corroborar en las cuentas bancarias y si está el deposito de levanta el paro“.