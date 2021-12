Hay paro en el Banco Santander y los empleados denuncian «extorsión»

Es hoy en día 1 de paro en la sucursal de Banco Santander de Alta Gracia y, según los trabajadores, refiere a una medida que surge a raíz de una decisión nacional de la entidad, la cual pretendería cerrar 100 de las centrales que posee en todo el país.

El reclamo puntual radica en el bono de fin de año, algo que la institución financiera dejaría sujeto a dicho cierre y, por consiguiente, a que los empleados se manifiesten contra esa disposición. Esto, según explicó Jorge Roca, delegado gremial del Banco, en diálogo con Radio 88.

«Es la primera vez que no se paga este bono y que ha habido conflictos con el Ministerio de Trabajo. La razón que argumentan es que no los apoyamos en el cierre de las sucursales y es que se pierden muchas fuentes de trabajo; acá en Alta Gracia por suerte no pero en Rotonda las Flores por ejemplo es una de las sucursales que está próxima a cerrar, hoy solo funcionan los cajeros automáticos. Cien sucursales es mucho y hoy nos extorsionan con ese tema para no pagarnos el bono», dijo.

La medida continuará en los próximos días hasta tanto se les brinde una respuesta.