Hebe de Bonafini llamó a «una pueblada» para que Cristina no vaya presa

En las ultimas horas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a realizar una “pueblada” para defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que no vaya presa por la causa vialidad. Cabe recordar que el proceso judicial está a instancia de alegatos y en las próximas horas se conocería la sentencia.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó durante la entrega del pañuelo blanco al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. «Si la queremos tanto y pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos hay que defenderla», agregó.

A la manifestación, Hebe ya la había anticipado hace una dos semanas a través de su canal de Youtube.

“Hace falta que vayamos formando, y hablando con nuestros compañeros y amigos, en cada plaza, para preparar una pueblada por si se les ocurre llevarla detenida a Cristina. “No hay que permitir que la lleven, y para que no la lleven hay que armar una pueblada en todo el país. Y para eso hay que trabajar, no alcanza con una cartita, no alcanza con una declaración en el diario, no alcanza”, remarcó la Madre de Plaza de Mayo.