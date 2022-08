“Hemos logrado tener un buen equipo de trabajo, estoy muy cómodo con Dani y Fran”

“Buenardo” es el número humorístico del comediante Nardo Escanilla, que llega el próximo fin de semana a Alta Gracia para hacer su presentación. Este show tiene la característica de contar con músicos invitados. En esta ocasión, estará acompañado de Daniela Franceschini y Franco Spinett, músicos locales. La presentación ha sido estrenada ya en Villa María y en el Teatro Real. “Hemos logrado tener un equipo de trabajo con gente que laburan muy bien, estoy muy cómodo con Dani y Fran. Este show me llevó un año y una temporada de verano darme cuenta. Lo que me gusta es que va cambiando y que se puede ir amoldando. La gente es muy agradecida del humor. “Buenardo” es una expresión que hemos usado de jóvenes y que ha vuelto, y me vino mortal”, comentó el humorista.

Por su parte Daniela Franceschini comentó que para la propuesta musical harán un repertorio diferente al que suele presentar durante sus actuaciones. “Cuando la gente va entrando, ya vamos a estar cantando nosotros acompañando. Luego llega Nardo con su stand up. Después tenemos una participación en el intermedio y hacemos el cierre con un poco más de música. Vamos a tener un segmento de clásicos de rock nacional, otro de música romántica, y un segmento de canciones despecho”, anticipó la cantante.

Las entradas están 2×1 a $1100. Se pueden adquirir por boletería del Cine Teatro de 10 a 13hs y de 18 a 21hs, y si no, pueden ser adquiridas de manera virtual a través de Edén.