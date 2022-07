“Hemos sido testigos de situaciones donde al arroyo se lo ha querido hacer desaparecer”

El conflicto principal que ha despertado acciones por parte de la Comisión Ambiental conformada por vecinos de Falda del Carmen, es el alambrado de la zona del arroyo en viejos loteos de la zona. Todo Pasa dialogó con Juan Peñaloza, actual presidente de esta comisión y vecino del lugar, quien relató cuál es la situación en este momento. “Ha crecido mucho a lo largo de los años y no se han ido adecuando en cuanto a la normativa del ordenamiento territorial como de las cuestiones ambientales que han ido surgiendo en el último tiempo. Hay gente que viene de la ciudad de Córdoba, buscando instalarse tranquilos y eligen como yo estos lugares. Pero muchas veces los terrenos no tienen los papeles en regla y la comuna tampoco tiene toda la información como para poder comprar en buena ley. Vemos que la gente se instala en terrenos que son vendidos de manera irregular y se terminan haciendo construcciones en zonas aledañas al arroyo, desconociendo todo lo que eso significa”, comenzó Juan.

El vecino aclaró que el problema es de vieja data, y que en más de una ocasión han visto obras en la zona del arroyo donde se ha desmontado todo. Recientemente, se pretendía construir una pared de una altura de dos metros en la zona del arroyo, generando un problema muy grave. El acuífero de dicho lugar tiene la característica de ser permanente, por lo que cuando crece genera problemas muy serios con inundaciones y muchos evacuados, sobre todo en la época de enero con las abundantes lluvias. En lo que atañe a ríos y arroyos, es de dominio público y pertenece a la provincia, siendo la autoridad responsable la Secretaría de Recursos Hídricos. Como no existe a nivel nacional una ley de aguas, cada provincia debe crearlas. De acuerdo a los datos obtenidos por la Comisión Ambiental, Recursos Hídricos reconoce tres arroyos para la comuna de Falda del Carmen: el río Pico de Oro, el río Falda del Carmen y otro río a la altura del Barrio Las Talas, bajo el nombre de Arroyo Almacuna, ambos tres no permanentes, pero reconocidos en dicho inventario. “Es cierto que la falta de ordenamiento territorial genera conflictos sociales justamente por esto, pero no se pone freno al avance del negocio inmobiliario. Hay una gran demanda de terrenos y la comuna no gestiona para regularizar esto. Hemos sido testigos de situaciones donde al arroyo se lo ha querido desviar, tapar, hacer desaparecer”, expresó Peñaloza.

Por este motivo, se realizó una reunión el sábado pasado, donde la Comisión Ambiental, que ya cuenta con 10 años desde su formación, se establecieron medidas para impedir este avance inmobiliario por una cuestión de deterioro ambiental también. “Se han presentado numerosos proyectos a la comuna, que han sido rechazados por falta de recursos o políticas ambientales. La comisión apoya estas luchas, nos interesa el desmonte, la ocupación del espacio público. No se puede permitir que la gente se instale ni se adueñe del cauce del arroyo”, explicó Juan. Además, hay una serie de denuncias realizadas a Policía Ambiental, por la parte ecológica, y también a Policía de la Provincia, ya que se han roto alambrados y parte de las propiedades de vecinos cuyos terrenos fueron obtenidos de manera legal. Al mismo tiempo, se elevó un pedido de informe a la Secretaría de Recursos Hídricos para que intervenga y regularice la situación.