Historico conflicto de tierras en Bº La Perla: un juez aplicó la Ley y se frenaron los desalojos

El litigio por los casi 700 lotes de Bº La Perla lleva más de diez años, desde que la empresa Hermanos María con su personería jurídica porteña arribó a la ciudad reclamando esas tierras que, según manifestaban, les pertenecían desde hacía más de 50 años.

Lo cierto es que fueron muchísimas las familias que a o largo de todos estos años habían ocupado esos lotes- los cuales no tenían regulación dominial-comprándole “de buena fe” el derecho de posesión a un que otro vendedor que iba rotando en los predios. Familias que ahora y con estas intimaciones, corrían el riesgo de perderlo todo.

La novedad de este histórico conflicto- que si bien involucra a privados pero tuvo una intervención activa del Estado Municipal- es que por primera vez en Alta Gracia se aplicó un fallo que viene a proteger los derechos de aquellos vecinos que viven en barrios populares. Esto, bajo la Ley de Regulación Dominial, la cual si bien fue sancionada en el 2018 pero no había sido puesta en la práctica hasta entonces.

“Esta Ley prevé tres cosas fundamentales. Por un lado declara de utilidad publica y sujeta a expropiacion de esos barrios populares censados en 2017 en todo el país, suspenden los desalojos por cuatro años desde que entro en vigencia la ley o sea hasta 2022 y contempla que lleguen los servicios que aun no estan llegando. Algo de lo que ahora debe encargarse el ejecutivo“, explicó Nicolás Calvi a RESUMEN, Coordinador del área tierras del Municipio, uno de los involucrados en este triangulo que buscó el beneficio para los miles de vecinos que no estaban asesorados y corrían el riesgo de quedarse en la calle.

La bajada local de este fallo es el caso de Luis, un vecino de La Perla que vive en el lugar desde hace diez años con un derecho de posesión adquirido de buena fe, y a quien un día lo visitaron los representantes del estudio Hermanos Maria para decirle que debía desalojar. “Cuando quise adquirir la escritura el hombre que me vendió el terreno entró en juicio y lo perdió y allí empezó el conflicto conmigo”, sostuvo el hombre a quien en su momento los representantes de los herederos Maria, llevaron a una audiencia en calidad de testigo. Lo que Luis no sabía era que esa citación era para hacerlo perder su casa, su lugar. “En la inspección que hicieron figuraba que solo había monte y no hablaron de mi casa”, contó el hombre quien luego se interiorizó y gracias a que fue asesorado, no fue desalojado.

“Ese fallo lo pudimos suplir por dos particularidades: la organización de los vecinos y el trabajo hecho a pulmón tanto de la oficina de tierra de Nicolás Calvi como de Jonas Veronese de parte de Desarrollo Social instando a las reparticiones nacionales“, agregó el abogado de estas familias organizadas, Martín Hissa.

Por su parte, Calvi explicó que mas allá de este caso puntual en el que debían actuar con urgencia, el conflicto venia teniendo otras instancias, citaciones para medidas preparatorias. “Lo que hacían era citar a los vecinos para que se presenten y digan en calidad de qué hacían sus reclamos. Se los citaba sin abogados en una audiencia clave, en una situación totalmente dispar y algunas personas no sabían leer ni escribir y les hicieron declarar en su contra, decir que tenian menos de 20 años de posesión y tenian la tierra en carácter simple”, dijo.

La situación actual y la intervención del Municipio

Calvi aseguró que hoy por hoy hay unas 46 manzanas de Barrio La Perla que están siendo notificadas; remarcando que si bien el conflicto lleva ya diez años, desde el Municipio se han involucrado en julio de 2019, cuando Marcos Torres era Secretario de Gobierno. “Claramente es un conflicto de privados pero en un lugar esta la comunidad vecina de la ciudad que hace 40 años que vive en esas tierras y del otro lado hay una sociedad anónima de Buenos Aires a quienes no le conocemos la cara. No hay duda que estamos del lado de nuestros vecinos“, sostuvo a la vez que aclaró que este fallo es sólo una luz pero que aún falta avanzar para obtener la solución de fondo para estos vecinos. Cuestión que debe ser resuelta por la ley de registro nacional de barrios populares.

Por último, es real que el Codigo civil establece que si una persona posee por mas de 20 años un inmueble es el dueño de esa tierra.