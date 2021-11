Horacio Rodríguez Larreta vuelve a Córdoba el próximo jueves

El próximo jueves se realizará en Córdoba Capital el encuentro nacional de la Fundación Pensar, institución presidida por el Diputado electo Gustavo Santos. En esta ocasión el «ungido» por Mauricio Macri para disputarle la candidatura a Luis Juez y a los líderes del Radicalismo, recibirá la visita del Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta quienu designó a un fiel de su espacio para encabezar Pensar en todo el pais: Franco Moccia.

El alcalde porteño es la tercera vez que visita Córdoba en menos de un mes y medio.

Tras las elecciones del domingo pasado, hay un gran interrogante de lo que se percibe con respecto al PRO: «Nuestro socio principal es Rodrigo y alguien del PRO que no sabemos quién es», le lanzó un hombre cercano a Juez a La Voz, que expone con crudeza los cabos sueltos «amarillos». «Tenemos un problema con el PRO: Hoy no sabemos con quién tenemos que hablar porque no hay un conductor claro», agregan en la misma línea.

Foto: Buenos Aires Times.