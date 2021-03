Hospital Arturo Illia: alertan por el incremento de internaciones por enfermedades respiratorias

A pesar de estar transcurriendo el último mes del verano, desde el Hospital Regional Arturo Illia alertaron sobre el incremento en las internaciones por enfermedades respiratorias “no Covid”, es decir, la suba en los casos de neumonías y otras afecciones relacionadas.

Al respecto, La 88.9 habló con Agustín García, médico cardiólogo y jefe de Servicio del nosocomio: “En este momento, un poco llamativamente estamos asistiendo muchos pacientes que están requiriendo internación y consultas relacionadas con infecciones respiratorias y neumonías, un poco atípicas para la época, pero eso es lo que más estamos viendo en este momento, siendo casi el 60% de la razón de la internación en la sala de clínica médica en este momento”.

El facultativo agregó: “Es llamativa para la época del año. Recordemos que estamos terminando el verano. Es una patología estacionalmente más propia de climas fríos. No es que no se detecten neumonías el resto del año, si no que llama la atención de repente, por poner un ejemplo, que hoy más de la mitad del internado de la sala común esté afectada por neumonía y no Covid”.

García sostuvo que esta es una oportunidad para “repetir un mensaje que venimos diciendo: nosotros no hemos vivido una pausa en todo esto que es la pandemia. Esto viene a agregar una patología infecciosa diferente al covid“.

“El cuidado de la sociedad sigue siendo una herramienta fundamental”, destacó y sostuvo: “No nos tenemos que relajar porque haya empezado la vacunación. La inmunidad de rebaño por esta patología requiere un porcentaje muy alto de población inmunizada”.

El jefe de Servicio agregó que hubo un descenso en el número de consultas de pacientes con enfermedades crónicas al principio de la pandemia, y que ahora se han organizado para que estos pacientes vayan al médico.

”Las enfermedades crónicas siguen. El descontrol de las mismas lleva a complicaciones que pueden llevar a la muerte o al deterioro de la calidad de vida”.