Hospital Illia: de 10 camas para pacientes Covid, nueve están ocupadas

Crece la preocupación entre los distintos nosocomios de Santa María y toda Córdoba frente a la segunda ola de coronavirus y el Hospital Regional Arturo Illia no es la excepción.

Mariana Garay, directora del nosocomio, dialogó con La 88.9 sobre la situación: “En el departamento los casos vienen, al menos, sosteniéndose en el número. Por día estamos teniendo entre 70 y 100 casos. Incluso ahora están empezando a haber casos en localidades chicas, como Rafael García, que venía bastante bien. Estamos todos los días teniendo casos de lugares más chicos, Santa Ana, Villa del Prado, todos esos lugares que habían disminuido a cero los casos. Nosotros en el Hospital ya tenemos 10 camas habilitadas para pacientes covid, y en este momento, de las 10 camas, tenemos 9 pacientes covid positivo con neumonía internados. Todos los días estamos derivando prácticamente 1 o 2 pacientes por día a terapia intensiva a hospitales de Córdoba o dentro de las referencias que tenemos, Unquillo, Domingo Funes o Río Tercero”.

Asimismo, Garay afirmó que se visualiza un “pequeño descenso en la curva”, pero que es indispensable seguir cumpliendo con los cuidados y protocolos: “En este momento, y más que ya hoy ha comenzado el frío, si no empezamos a reforzar las medidas para cuidarnos, no sé cómo va a ser la situación en los momentos que haya más frío. No es una situación en la que estemos tranquilos los del equipo de salud”.

“Tenemos un total de 22 camas en el servicio de Clínica Médica, que sería donde siempre ubicamos a los pacientes que tienen patologías respiratorias. En este momento, de esas 22 camas, utilizamos 10 para los pacientes covid. Después tenemos un total de 62 camas de sala, más 5 camas de terapia intensiva, más de terapia neo. Las camas de cirugía, obstetricia y pediatría por el momento no tenemos tan ocupado. Ha bajado el número de casos con neumonía. Estamos con una ocupación del 20-30% de las 12 camas que nos quedan de clínica médica, pero estamos la época en la que nosotros habitualmente llamamos IRAB, que es la época de las infecciones respiratorias aguas bajas, donde creemos que en el próximo mes, vamos a tener de nuevo un aumento”, agregó.

DIÁLOGO CON LOS MUNICIPIOS Y PLANTA DE TRABAJADORES

Garay destacó que existe “una red de trabajo coordinada” ya que “hay cuestiones de complejidad que los municipios no las tienen porqué resolver”. También comentó que hubo contagios de Covid entre los empleados del Illia pero aclaró: “En general, lo que se ha visto desde hace un año es que dentro del hospital no hemos tenido contagios, sino que el personal de salud se ha contagiado afuera. Y otra cosa que nos hemos puesto a hacer minuciosamente es un cronograma de rotación de la gente para que cada uno esté expuesto lo mínimo posible y que de esa manera, también la guardia de la parte respiratoria y los pacientes covid tenga un profesional todo el tiempo trabajando”.