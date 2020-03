Hospital Illia: dos médicos y cinco nuevos enfermeros

Esta mañana, durante la sesión del Concejo Deliberante, se hizo presente el intendente Marcos Torres para hablar con los ediles sobre la situación en Alta Gracia, las medidas de emergencia tomadas y cómo proseguirá la situación en la ciudad conforme al avance del Coronavirus.

“Venimos trabajando en consonancia con decretos nacionales y provinciales. El virus avanza y en otras partes del mundo comenzó como estamos hoy, ojalá que hayamos actuado con tiempo”, comenzó el intendente, haciendo referencia a las medidas urgentes que fueron tomadas. Además, destacó que estuvo recorriendo las calles, y que quería destacar el accionar de los vecinos al haber acatado, en medida de lo posible, la cuarentena.

En todo momento el intendente aclaró que las medidas que se vienen tomando son dinámicas, esto quiere decir que no son definitivas y van paso a paso, conforme avanza el virus en el país, y particularmente en la provincia y la región. Torres aclaró que incluso se atienden a los privados, empresarios, dueños de salones, de clubes y a los mismos comerciantes, los más perjudicados con el aislamiento. “Vamos a hablar un poco con respecto a las resoluciones que próximamente vamos a tener que tomar”, sentenció.

“Hay servicios, la ciudad sigue, el Dengue sigue, hay que seguir tomando medidas, tenemos que seguir brindando servicios” aseguró el intendente, y agregó: “Vamos a seguir tomando medidas, vamos a seguir endureciendo en lugares donde vemos que no se cumplen. Se viene cumpliendo muy bien, el miedo es que los primeros días todos acatamos. Pero se viene un fin de semana largo, sale el sol, tenemos la obligación de continuar tomando medidas, evitando la concentración masiva de personas”.

Charla con supermercadistas

Torres explicó que tuvo una reunión con supermercadistas locales para dialogar sobre la actual situación, siendo que supermercados y farmacias son los comercios de vital importancia en tiempos de Coronavirus. El intentente comunicó que, durante esa charla, un empresario garantizó que no habrá desabastecimiento. También se charló la posibilidad de ampliar los horarios de atención de los supermercados para evitar la concentración de clientes.

La situación del municipio y las comunas

Durante la reunión Torres comentó que se reunieron en el Palacio 6 de julio junto a otros intendentes del área metropolitana y el gran Córdoba para unificar medidas “para que una comuna no diga una cosa, y la otra, otra; cada municipio y comuna tiene autonomía para determinar lo que crea conveniente, con responsabilidad”. Además destacó que la principal responsabilidad es la salud pública, “no se va a ir el Coronavirus, lo que se puede hacer es mitigar los efectos”, sentenció.

La cuarentena es inevitable y necesaria para todos. No obstante, y hay que ser realistas, genera un importante parate económico, tanto a nivel local como nacional. Con respecto a este tema, Torres aclaró que “hasta el 31 de marzo vamos a continuar de la misma forma, y luego veremos como municipio qué podemos aportar o eximir para que se perjudiquen lo menos posible. La coparticipación se va a ver afectada de forma abrupta. En nuestra sala Belisario Roldán recaudamos $4000, una cifra irrisoria para el estado municipal, pero nuestra preocupación está totalmente destinada a la salud pública”.

La situación del Hospital Illia

La concejal del bloque de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, cuestionó por qué el Hospital regional no está incluido dentro del mapa sanitario emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia. A esto, el intendente contestó que el nosocomio no puede dedicarse 100% al Coronavirus, ya que estaría desatendiendo otras problemáticas. No obstante, hay un ala exclusiva a pacientes con enfermedades respiratorias y, por supuesto, el Coronavirus. Además, informó que el Municipio están viendo de disponer espacios para tratar pura y exclusivamente síntomas febriles y descartar Coronavirus para que el resto de los pacientes no estén expuestos a los contagiados.

El Hospital Illia se encontraba tiempo atrás con reclamos por falta de personal y guardia colapsada. Torres aseguró que, mediante un convenio realizado con el Ministerio de Salud, se sumaron al nosocomio dos nuevos médicos y cinco nuevos enfermeros, contratados hasta fin de año, que probablemente quedarán de forma efectiva.