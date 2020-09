Hospital Illia: Duro comunicado de médicos y enfermeros, avalado por la Unión de Trabajadores de la Salud

Los médicos y enfermeros del Hospital Arturo Illia emitieron un comunicado en el que expresan su descontento y enojo por las condiciones de trabajo que tienen, según relatan, desde hace tiempo. “Hoy la realidad del hospital está muy lejos de lo que se necesita. De un tiempo a esta parte sufrimos la falta de personal, por renuncias, licencias o jubilaciones” expresaron en el texto, que tiene el apoyo y aval de la Unión de Trabajadores de la Salud de la Provincia de Córdoba.

Un dato no menor, que radica en denuncia pública, es el que resalta entre las líneas del escrito: “Tenemos a cargo de puestos de responsabilidad a personal designado arbitrariamente y sin los concursos que ordena la reglamentación vigente. Llegamos así a tener en jefaturas y coordinaciones a personal menos calificado de lo que se requiere e incluso hay un coordinador del servicio de radiología sin matrícula vigente que ha sido ratificado en su cargo pese a ello”.

Finalmente, la postura de los trabajadores de la salud es decir “basta” ante el “maltrato, hostigamiento y persecución por parte de los directivos y algunos jefes y supervisores”.

El comunicado completo:

Córdoba, 07 de Septimebre de 2020

A LA COMUNIDAD DE ALTA GRACIA

El equipo de salud del Hospital Arturo Umberto Illia quiere poner en conocimiento las malas

condiciones en que estamos desarrollando actualmente nuestra tarea, en un contexto de

pandemia y crisis sanitaria mundial.

Hoy la realidad del hospital está muy lejos de lo que se necesita. De un tiempo a esta parte

sufrimos la falta de personal, por renuncias, licencias o jubilaciones. En nuestro hospital no

hay oftalmólogo, faltan médicos clínicos, bioquímicos, radiólogos, médicos de guardia,

enfermeros, hemoterapistas, endocrinólogos , psiquiatras .. solo por mencionar algunos

ejemplos.

El personal sanitario se encuentra agotado. No solamente por el trabajo diario o por tener que

cubrir la tarea de dos o más personas, lo que va deteriorando de manera progresiva la calidad

de la atención que podemos brindar. Estamos agotados mentalmente, porque a esta situación

de estrés, superior a la que estamos acostumbrados, se suma que hace un tiempo sufrimos

maltratos, hostigamiento y persecución por parte de los directivos y algunos jefes y

supervisores.

Tenemos a cargo de puestos de responsabilidad a personal designado arbitrariamente y sin los

concursos que ordena la reglamentación vigente. Llegamos así a tener en jefaturas y

coordinaciones a personal menos calificado de lo que se requiere e incluso hay un coordinador

del servicio de radiología sin matrícula vigente que ha sido ratificado en su cargo pese a ello.

Estas faltas de respeto y atropellos nos llevan hoy a decir BASTA. No nos formamos para

soportar estas situaciones de maltrato, nuestra tarea es brindar lo mejor de nosotros para que

nuestros pacientes recuperen la salud. Salud que en medio de esta pandemia mundial, pasa a

ser más que nunca el bien más preciado que tenemos.

Por todo esto decimos

● BASTA DE DESIGNACIONES A DEDO.

● BASTA DE NINGUNEO . BASTA DE PERSEGUIRNOS, HOSTIGARNOS, MALTRATARNOS.

BASTA DE PRESIONES.

● BASTA DE ESTADÍSTICAS ENGAÑOSAS PARA SOSTENER LA ESCASEZ DE PERSONAL.

● BASTA DE DIRECTIVOS QUE INTEGRAN EL COE Y NO RESPETAN PROTOCOLOS,

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, NI LA SUGERENCIA DE NO HACER REUNIONES.

● BASTA PONER PERSONAL PROFESIONAL A CUBRIR LUGARES QUE DEBERÍAN SER

OCUPADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, CAPACITADO PARA TAL FIN.

● BASTA DE AMENAZAS DE TRASLADO O BAJAS DE CONTRATOS. BASTA DEL “SI NO TE

GUSTA, ANDATE”

Quienes hoy estamos en la trinchera frente a la pandemia, nos vemos obligados a pedir por

favor que se respeten nuestros derechos como trabajadores de la salud. Somos quienes por

hartazgo hoy decimos BASTA, NO TENEMOS MÁS MIEDO…

Vicchiani, Gastón. Cuerpo de Delegados.

Secretario General-UTS. HAUI- UTS