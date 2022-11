Hoy: caravana del personal de salud por las calles de Alta Gracia

Se llevan adelante manifestaciones y asambleas también aquí en el Hospital Regional Illia, pero aclaran que no están pensando en las renuncias masivas, como sucedió en Río Cuarto.

Particularmente este miércoles 16, personal de salud del hospital definieron llevar a cabo una caravana de autos que arrancará desde las 19.30 horas en la puerta del nosocomio.

Agustín García, cardiólogo del centro de salud, habló con este medio y dijo: «los reclamos son los mismos que a nivel provincial, tras lo vivido en pandemia, esto demandaba acciones, no podíamos quedarnos callados. Se armó una asamblea autoconvocada en un horario en el que los pacientes podían ser atendidos, fue de 20-30 minutos. Definimos tres ejes: queremos un salario digno, actualmente es el 54% de la canasta básica, 73-75 mil es nuestro básico y 140 mil pesos cobra un contratado. También pedimos que se cubran los cargos que se han perdido, por jubilaciones, traspasos o renuncias. Hay 15 cargos que faltan cubrir: hoy soy el único cardiólogo, hay una demanda tremenda. Y el tercero es que se realicen correctamente las recategorizaciones».

García afirmó que no hay renuncias masivas. «La idea es que no haya intervenciones gremiales, no nos sentimos bien representados, si seguimos cobrando esto es por la connivencia de los sindicatos» concluyó.