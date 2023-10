Hugo Testa fijó posición ante las declaraciones de Marcos Torres

El Asesor del gobierno de Córdoba con cargo de ministro y alto referente de Hacemos Unidos por Córdoba, habló con el equipo periodístico de Todo Pasa y respondió a la toma de posición que hizo el intendente Marcos Torres de cara al ballotage, expresando su apoyo a Sergio Massa.

En primer lugar, Testa realizó un balance sobre la performance del gobernador Juan Schiaretti y dijo: «Fueron muy buenos resultados, dos millones de votos, para lo que fue una elección polarizada en tercios. Y con expectativas de lo que va a ser la formación del bloque para tomar mejores decisiones para los cordobeses«.

Luego, le respondió al intendente de Alta Gracia: «Primero decir que este es un proyecto colectivo, el que no lo entienda así, no entiende nada. Hay una pluralidad que nos permite hacer crecer la provincia. Todo lo decidimos en forma colectiva, no en forma individual, jamás puedo poner mi gusto personal sobre lo colectivo. Por eso me parece desacertado decirlo».

«De la Sota decía que ‘somos eternos aprendices, y me parece que esa frase se aplica. No voy a entrar en polémica con Marcos, respeto mucho su trabajo pero pienso que debió esperar un poco para esperar la decisión colectiva» agregó.

Continuando en la misma línea, afirmó: «Entiendo que todos aquellos que formamos parte de este proyecto, pensamos así de manera colectiva. Hay que tener paciencia y reservarse opiniones a nivel personal, hay que esperar las definiciones de nuestros conductores, Juan Schiaretti y Martin Llaryora».

«Simplemente yo te digo cuál es nuestra decisión y cómo hemos actuado desde siempre, y no le ha ido mal a Córdoba» concluyó.