Ideal para el fin de semana: merienda musical en Alta Gracia

Este fin de semana, llega una nueva merienda musical a la ciudad de Alta Gracia. El encuentro tendrá lugar en el centro cultural Villa Roma (ubicado en la calle Achával Rodríguez al 374), el domingo 9 de junio a las 16:30 horas. El mismo cuenta con reservación previa, y quienes estén interesados, deberán comunicarse al 3512530215 para guardar su lugar.

Agustín Waldeheim, músico a cargo del evento, dialogó con RESUMEN y dio algunos adelantos de lo que será su show en la ciudad: “La idea de hacer un show basado en los Beatles, en realidad se viene cocinando hace rato. Siempre he tocado alguna que otra canción de ellos pero en situaciones en donde la música es más de acompañamiento de la cena, por ejemplo en hoteles. Por este motivo siempre quise hacer un show en el cual la música no fuera un mero acompañamiento sino que la gente vaya a escuchar y disfrutar de la misma”.

Para quienes no recuerdan o capaz nunca escucharon hablar de ellos, The Beatles, más conocido en el mundo hispano como los Beatles, fue un grupo de rock británico formado en Liverpool durante los años 1960. Desde 1962 hasta su separación en 1970 estuvo integrado por John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942-), George Harrison (1943-2001) y Ringo Starr (1940-).

Está considerada como la banda más importante del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música.​ Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock.

Como pioneros en las formas de grabación, composición y presentación artística; la naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas, revolucionando diversos aspectos de la industria musical y llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de las juventudes de la época y sus movimientos sociales y culturales.

“Elegí los Beatles porque cuando empecé a tocar sus canciones me impresionaron mucho con sus composiciones, con la manera de componer. Creo que me gustan más tocar sus temas que escucharlos, no soy un fanático que se sabe todos los álbumes y su historia. Entonces empecé a descubrirlos desde el piano mismo y no tanto por escucharlos”, dijo el pianista.

En cuanto al repertorio que se utilizará para el domingo, Agustín contó que “el mismo está compuesto por las canciones que más me gustan, dentro de las cuales hay algunas de las más conocidas y otras tal vez no tanto. A lo largo de las décadas muchísimos otros artistas han recorrido el repertorio de los Beatles adaptándolo a su manera de tocar, incluso a su estilo. Hay Beatles Bossa, Beatles jazz, Beatles reggae, de todo un poco. Yo voy por el lado del jazz ya que es lo que mayormente toco y reinterpretar los temas desde ese punto de partida, influenciado claro por muchos otros grandes músicos de jazz que ya han hecho sus versiones”.

“Mí objetivo es que la gente disfrute de un show en el cual va a escuchar canciones que tal vez le recuerden momentos muy importantes en sus vidas, pero tocados en un piano y sin ser cantados. Lo cual deja un poquito abierta la puerta de la imaginación y del recuerdo individual de cada persona”, finalizó el artista.