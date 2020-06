IFE: ¿Y estas personas cuándo cobran?

En el día de ayer ANSES dio inicio a un nuevo cronograma para pagar el segundo bono de 10 mil pesos a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. Aquí caben quienes cobran Asignación Universal por Hijo, Monotributistas categorías A y B y desempleados.

Se trata de las personas que ya cobraron el primer bono, incluidos aquellos que modificaron sus datos y fueron aprobados de manera posterior al primer cierre de inscripción. Sin embargo, mientras muchos cobrarán por segunda vez, hay otros que aún esperan por recibir la primera ayuda y siguen sin obtener respuestas.

Son aquellos cuya solicitud les fue aprobada desde una primera instancia, pero como registraron un mismo correo electrónico o número telefónico que otra persona, por “cuestiones de seguridad” Anses decidió cambiar la boca de pago para los mismos pero aún (y a pesar del tiempo transcurrido) no les informan sobre una nueva fecha.

“Detectamos que el teléfono o correo electrónico que indicaste al realizar la inscripción coincide con el de otra persona. Por motivos de seguridad, ANSES definió que el cobro de tu Ingreso Familiar de Emergencia se realice en Correo Argentino de manera presencial con tu DNI. Próximamente se informará fecha y lugar de cobro”. Así, expresa la respuesta automática de Anses a la hora de consultar por el cobro del IFE.

“Somos muchas personas que estamos pasando por lo mismo y nos dicen que tenemos que llamar todos los dias al 130 o ingresar a la página y consultar pero nunca nos dan una respuesta. Nadie nos dice cuándo lo vamos a cobrar y somos personas que fuimos aceptadas desde un primer momento. Ya cobró todo el mundo y hay gente que espera eso porque no tienen ni para comer“, contó una vecina de Villa Oviedo en diálogo con RESUMEN.

Por su parte, Mané Chiotti, directora de Anses del departamento, había confirmado a RESUMEN que se trata de un dinero que NO se pierde y que la gente debía ingresar a consultar el nuevo cronograma desde el último 3 de junio. No obstante, los interesados advierten que ingresan constantemente a la página y para ellos aún no hay respuesta. “Juegan con la gente“, dijeron.