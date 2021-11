Ignacio Sala: «El Comupro no apoya al Schiarettismo»

En el día de hoy, dos intendentes miembros del Co.mu.pro (Comunas y Municipios de la Provincia), liga que nuclea a los alcaldes disidentes del Peronismo y del Radicalismo duro en toda la Provincia, expresaron públicamente su apoyo a la lista de Hacemos por Córdoba a menos de una semana de que se realicen las elecciones Generales para definir quienes se quedan con los escaños del Congreso Nacional. Se trata de Oscar Fasolis de James Craik y Marcelo Bustos de Salsipuedes.

#RESUMEN le consultó al Presidente del PRO Santa María, Jefe Comunal de La Paisanita y Secretario General del ente provincial Co.mu.pro Ignacio Sala quien manifestó «El Comupro no apoya al Schiarettismo. Siempre hemos respetado la diversidad de voces de manera individual ya que políticamente cuando hubo que tomar decisiones se hicieron por consenso, esta definición no fue consultada con la mesa directiva ni con el resto de los intendentes miembros. Nuestra principal diferencia con el Peronismo radica en que no utilizamos las viejas políticas de aprietes a los intendentes para que trabajen por una lista u otra, ya que respetamos que de manera invidual trabajen a lo que crean conveniente para sus ciudades», sentenció Sala.

Ahora, si analizamos las localidades en donde el PRO tracciona más votos a nivel provincial como por ejemplo Marcos Juárez, gobernada por Pedro Dellarrosa, o Villa Allende en donde esta Eduardo «El Gato» Romero o donde se encuentran quienes están más activos en el armado político como el mismo Ignacio Sala, ahí se milita la lista de Juntos por el Cambio. Además, el ente cuenta con el aval de los candidatos Laura Rodríguez Machado, Hector Baldassi, Carmen Álvarez Rivero y del Presidente del Partido en la Provincia, Javier Pretto.

Más allá de la definición del Presidente del órgano, Marcelo Bustos, la mayoría de los líderes territoriales que ejercen funciones como intendentes están alineados y trabajando dentro de Juntos por el Cambio. Legisladores Provinciales como Silvia Paleo, Raúl Recalde, Alberto «Tucho» Ambrosio y Darío Capitani también se despegaron de los dichos de los dos intendentes.

También, varios intendentes más de la Provincia comparten el análisis de Sala como por ejemplo Pedro Dellarrosa de Marcos Juárez, Eduardo «El Gato» Romero de Villa Allende, Víctor Archilla de Las Playas, Jorge Ryan de La Cesira, Leticia Alloco de Silvio Pellico, Ramón Cuello de San Clemente, Nelly Morales de Los Aromos, Nicolasa Domínguez de Los Talares o Miguel Inglada de Rosales entre otros más.