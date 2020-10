“Ignacio Sala es el indicado para seguir en la conducción del PRO”

Ricardo González, edil referente del PRO de Alta Gracia e integrante del bloque de Alta Gracia Crece, dialogó esta mañana con la 88.9 acerca de varios temas; algunos vinculados a su labor legislativa y otros, más políticos, referidos a la renovación de autoridades que se aproxima.

En un primer momento, de hecho, la fecha establecida era para el 1 de noviembre. Luego, por la situación epidemiológica de la Provincia y con la firma de la Presidenta Nacional, Patricia Bullrich, se postergó “hasta nuevo aviso”, aunque podría seguir corriendo el cronograma electoral. “En principio era este viernes pero debido a las restricciones para circular y como las listas hay que presentarlas en Córdoba, habrá que esperar hasta que se pueda circular. La Provincia está avanzando en esta libre circulación muy pronto. En principio el 2 de noviembre pero se está esperando el Decreto oficial” comentó.

Ya hace varios meses la Jefa Comunal de Villa Los Aromos, Nélida Morales, anunció que tenía pretensiones en cuanto a la conducción del Partido. Podría, entonces, salvo que haya un acuerdo, haber interna con Ignacio Sala, actual conductor y mandatario de La Paisanita.

“Ignacio Sala es el indicado para seguir en la conducción. Ha recorrido todo el Departamento y en estos años el Pro ha logrado mucho en el territorio de Santa María. El PRO es un partido que hace 4 años afloraba y haber conseguido la gran cantidad de representantes realmente fue un avance” aseguró González.

El avance que menciona el Concejal refiere en gran medida a los logros de 2019, cuando lograron la candidatura de una mujer del PRO orgánico, Belén Alemanno, como Legisladora Suplente en las elecciones de mayo. Sufragios en los que además ganaron dos comunas, San Clemente y justamente Los Aromos, mantuvieron La Paisanita y ubicaron consejeros y concejales, entre ellos Lucas Bettiol en Malagueño, en varias localidades; también, por un cierto descuido y varios traspiés de la UCR, sobre todo del sector negrista en el Departamento. Por otro lado, y no es menor, el primer concejal del PRO en la historia de Alta Gracia, el propio Ricardo González.

“Creemos que eso nos merece una responsabilidad para llegar a cierta unidad. Esperamos que se llegue al consenso pero cada uno tiene derecho a legitimarlo que ellos consideren justo pero estamos abiertos siempre a una negociación”, agregó con respecto a la postulación de Nelly Morales, para luego retrucar: “Los afiliados son los deciden en última instancia”.

Se trata de la primera vez que los afiliados van a las urnas, ya que la última vez las autoridades fueron designadas por una asamblea que despertó varias polémicas. Pero además, como novedad, se estarían armando también los circuitos locales, cuando hasta ahora solo había una Junta Departamental. Por supuesto que muchos avanzan la hipótesis de que Ricardo González sea quien encabece la lista pero el edil se mostró muy cauto: “Yo trabajo en un grupo que decidió que sea Concejal por el partido y todos los integrantes están capacitados para ser el representante del circuito. Todos están preparados y aún no está definido. Priorizamos al grupo por encima de los personalismos”.

La Sesión y las polémicas

Esta mañana se realizó otra sesión virtual del Concejo Deliberante. Hubo un momento de tensión cuando, referido a “Puntos de Conectividad Escolar“, el programa del Gobierno de la Ciudad que se lanzó ayer, González recordó el proyecto presentado en julio por Lucía Allende, integrante de su bloque, que terminó en comisión.

“Hoy charlamos de eso porque quien encabeza la comisión presentó en despacho para que se lleve a cabo nuestro proyecto de Conectividad. Se presentó en julio porque se veía este problema de la gran cantidad de chicos que quedan afuera de la escuela debido a la falta de conectividad. Más en este momento que vienen mesas de exámenes. Pero el oficialismo entendió que no estaban dadas las condiciones y como somos minoría no se pudo en ese momento” dijo en la sesión.

“Educación y Salud no son una inversión”

González reflexionó además acerca de las ayudas municipales a los sectores afectados por la pandemia pero diferenció entre los sectores productivos y educación: “Son gritos silenciosos los que pegan los que no pueden hablar. Las decisiones que se tomaron con los gastronómicos surgieron luego de que se manifestaran en público. Creo que no tenemos que llegar a esa situación. Educación y salud no son un proyecto inviable ni un gasto pero hay gente que lo entiende así. Es una inversión. Se ve que los concejales de la mayoría entendieron de esa forma de gasto y me da mucha pena. Tenemos que estar por encima de esta situación”.