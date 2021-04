Ignacio Sala: “Macri remarcó la importancia de fortalecer a cada candidato del PRO”

Mauricio Macri llegó el domingo pasado a Potrerillo de Larreta para un descanso y aprovechó para mantener distintas reuniones con los referentes de Juntos por el Cambio de nuestra Provincia.

El evento más importante se dio anoche, en uno de los restaurantes del barrio cerrado, cuando el ex Presidente cenó con una veintena de dirigentes y legisladores, nacionales y provinciales, de todos los sectores del PRO.

El encuentro contó con la presencia del presidente del partido, Javier Pretto, los vicepresidentes Oscar Agost Carreño, Soher El Sukaria y Agustín De la Reta, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, los diputados Héctor Baldassi, Gabriel Frizza y Adriana Ruarte, junto con los legisladores provinciales Dario Capitani, Silvia Paleo, Raúl Recalde y Alberto Ambrossio. También compartieron la velada Gustavo Santos, presidente de la Fundación Pensar, junto a los intendentes de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, de Villa Allende y Eduardo Romero y el Jefe Comunal de La Paisanita, Ignacio Sala.

“Siguiendo rigurosamente los protocolos sanitarios, el ex presidente Mauricio Macri se reunió con las autoridades del PRO de la provincia de Córdoba.

Con asado incluido, se abordaron temas referidos a la realidad provincial y nacional, como así también el respeto a los valores de la república y las instituciones.

En una reunión amena y distendida, compartió un asado donde se intercambiaron ideas acerca del trabajo político a llevar adelante en las próximas elecciones y se celebró la unidad del partido amarillo en Córdoba, su segunda casa”, explica el comunicado enviado por el mismo partido.

El Presidente Departamental del PRO, Ignacio Sala, Consultado por Resumen acerca del evento de anoche y de la foto previa a la cena, con los referentes y concejales locales (Ricardo González, Lucas Bettiol, Myriam Flamand, entre otros), aclaró:

“Gestionamos un pequeño encuentro previo, ya que las medidas de seguridad y bioseguridad no permitían aglomeración de personas, con los referentes y dirigentes de Alta Gracia y Santa María. Quisieron, como equipo, llevarle saludos al ex Presidente y charlar brevemente acerca de su trabajo y por sobre todo reafirmar nuestra voluntad y compromiso para este 2021 y el 2023. Mauricio Macri se interesó por trabajo del PRO en Santa María, remarcó la importancia de fortalecer a cada uno de los candidatos y dialogó brevemente acerca de nuestro territorio, del impacto de la crisis y la pandemia”, aseguró el jefe Comunal quien en marzo se impuso en una interna contra Nelly Morales y logró confirmar su cargo por más de 70 por ciento de los votos.

En cuanto a la cena, el Presidente Comunal remarcó, en consonancia con el comunicado oficial: “En la reunión, con el ex Presidente se dialogó acerca de toda la situación argentina y en particular de Córdoba, el contexto de la pandemia, las restricciones, la situación económica.

La reunión se dio en el marco de la búsqueda de diálogo y consenso para lograr una cohesión y unidad en las próximas elecciones y, sobre todo, reafirmar la convicción que para lograr recuperar el gobierno y brindarle un futuro mejor a los argentinos, tenemos que unir fuerzas y dejar de lado las diferencias”.