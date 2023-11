Ignacio Sala: «Me parece oportunista el apoyo de Barrionuevo a Milei, dos días antes de las elecciones»

Durante la mañana de este jueves, Ignacio Sala, Presidente del PRO del Departamento Santa María, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», dio sus expectativas en cuanto a las elecciones del próximo domingo 19 de diciembre, tras darle su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei: «Ellos están convencidos de que están 5-6 puntos arriba, pero yo veo una campaña muy peleada. El domingo esto ya se define. Las encuestas dicen que no venimos pegando mucho pero vamos a ver que pasa. Esto es blanco o negro. Cada vez se fue haciendo más chica la posibilidad de elección y vamos a ver a dónde van los votos de los otros candidatos».

«Nosotros nos posicionamos inmediatamente, no fuimos tibios en ese sentido. Sabemos muy bien lo que no queremos y no teníamos mucha opción para salir a apoyar a la otra opción. No nos vamos a quedar pidiendo un voto en blanco ni no votar. Sabemos que nuestro límite es el kirchnerismo y salimos inmediatamente, sobre todo el Departamento Santa María y el equipo que yo lidero, hicimos un comunicado donde fuimos muy claros lo que nosotros apoyamos que no era Massa», dijo.

«Yo creo que hay algo que tenemos muy claro y es que no queremos al kirchnerismo. De ahí podemos trabajar con cualquier otra persona, pero no con ellos. El primer día salimos a decir lo que somos, y no somos kirchneristas. Nos alineamos todos con Patricia porque ella se manifestó y se dio la casualidad que coincidimos en ese pensamiento. El domingo veremos si perjudican los dichos de Rodríguez Larreta. Después de la interna, nos dimos cuenta quien traiciona más», expresó Sala.

En cuanto al apoyo del PRO en el balotaje, Ignacio dijo que «Vamos a acompañarlos en todo lo que nos han pedido de ayuda. Estamos aportando y acompañando desde nuestra estructura, y vamos a acompañar en la fiscalización donde creemos que pueden faltar fiscales o cualquier otra incertidumbre. Lo que ellos necesiten, nosotros se lo brindamos».

«Si se cumple bien con el trabajo el domingo, no puede haber fraude electoral. Hay que estar muy atento con la fiscalización, pero no creo que tengamos problemas», finalizó.