Ignacio Sala: «Si volvemos a formar una lista como la que armamos me gustaría encabezarla como intendente de Alta Gracia»

El legislador electo y actual jefe comunal de La Paisanita, fue entrevistado por el equipo periodístico de «Todo Pasa» de FM 88.9, sobre las internas post elecciones y la campaña presidencial de Patricia Bullrich.

Sobre la «novela» de la Unión Cívica Radical, los dichos y entredichos de Omar Allende, Marcelo Jean, Amalia Vagni e incluso el mismo Sala, concluyó: «Lo que se está dando acá es una transición de lo viejo hacia lo nuevo: hay un sector que trae lo nuevo y otro que militó siempre los mismo, mantener el cargo, perjudicar a los propios radicales, operadores daniños».

«Lo único que quiero aclarar es que nosotros queríamos ofrecer una lista con un vice extra partidario, una lista nueva con opciones diferentes, no siempre los mismos actores, basta de ´hijos de´. No fueron generosos en respetarnos, dijeron que nosotros sin ellos no éramos nada y logramos la lista que logramos, con los resultados que obtuvimos que fueron muy buenos para ser la primera vez» reiteró el referente.

«En general, fueron muy malos mediadores, personalisaron todo. Los gobernó la ira, los celos, el resentimiento. Fijate quienes son los secretarios, quienes dirigieron el partido y quienes quedaron. El radicalismo hizo la peor elección de la historia».

Sobre si hubo ninguneo al PRO, Sala afirmó: «El ninguneo fue a nosotros, a la Coalición Cívica y al Frente Cívico. El lugar que le dieron al FC fue porque nosotros no aceptábamos el cuarto lugar, no queríamos que toda la lista estuviera formada por radicales. A Amalia (Vagni) la han expuesto, no la han cuidado. No la han laburado, no han hecho los acuerdos correspondientes, no la dejaron repetir como concejal. Lucía Allende y Martín Barrionuevo se atornillaron en esos puestos y eran inamovibles, sin importarles las consecuencias. Los mediadores tuvieron muy poca cintura y pusieron un vice peronista, lo pusieron a propósito. Nosotros abrimos el juego, muchos de nuestros candidatos no eran del partido, no venimos a ocupar puestos y nada más».

A nivel departamental, el presidente comunal de La Paisanita, refirió: «Nosotros no estamos disputando territorio, Facundo (Torres) considero que no tuvo nunca territorio, ni siquiera heredó el territorio de Walter (Saieg). Fijate los resultados de las elecciones, nosotros estamos creciendo en el sector. Dos elecciones atrás no teníamos ni candidatos y hoy tenemos un concejal en Alta Gracia, tenemos jefes comunales y hemos obtenido segundos lugares con pocos votos. No creo que Facundo Torres se ponga la camiseta del territorio, ha dejado de ser el líder. Me llaman muchos jefes comunales. Si yo soy legislador lo soy de todos los cordobeses, no sólo de mis amigos. Además Facundo Torres ganó por muy pocos votos el Departamento Santa María y nunca hizo un mea culpa, no es que tiene la vaca atada».

Con respecto a lo que sucedió en Anisacate (elecciones a intendente) y en Los Aromos, afirmó: «Siempre tuve una relación institucional con Ramón Zalazar, siempre ha tenido códigos. No llegué a hablar con él después de las elecciones. Se que ha impugnado pero nosotros vimos que estaba todo bien. Si el considera que hay algo que se tiene que ver ya lo está haciendo. No he tenido problema en sentarme con ninguno de los jefes, es más hemos hecho convenios en conjunto. Cuando se gana, uno llega con todas las ganas. Hay que agarrar la comuna y meterle para adelante. Cuando yo tome la comuna estaba destrozada y la mayoría de lo que queríamos hacer no se podía por falta de presupuesto. En Los Aromos venía todo muy roto. Había dos personas que querían presentarse y no había apertura, así que decidimos apoyar a Flavio Cobo. Sobre el segundo lugar…(que quedó repartido en dos años y dos años para Cobo y Gutiérrez, de Comunidad Los Aromos) es raro que (Daniel) Pastorino (jefe electo) no haya resuelto eso, ya que el día que asuma, va a tener dos oposiciones».

A nivel nacional y tras el debate presidencial, opinó sobre el candidato Sergio Massa: «Un tipo que viene a prometer que vamos a ser el mejor país del mundo, cuando tiene la peor inflación de la historia y él es quien toma las decisiones hoy como Ministro de Economía y el dólar estaba cuatro veces menos de lo que está ahora». «A Patricia Bullrich la vi bien. Defendió las fuerzas de seguridad y las instituciones. Esta repuntando muchísimo, tiene muchpisima aceptación. Milei no pudo sostener su discurso. Por su parte Juan Schiaretti vendió una Córdoba que no existe: pagamos los impuestos más caros y tenemos la más alta desocupación del país. Schiaretti es el novio tóxico del kichnerismo, no lo quiere, pero lo busca todo el tiempo. Sus votos son funcionales a Massa» agregó.

En relación a lo que viene, Sala contó que está organizando la cuarta fiscalización provincial: «Estamos hablando con todas las partes de Cambiemos para la fiscalización».

Sobre si le gustaría ser candidato a intendente de Alta Gracia, aseguró: «Si volvemos a conformar una lista como la que armamos me gustaría encabezarla. Para el 2027 va a estar bueno, va a ser competitivo. El que hizo territorio, no tiene que tener miedo para la reelección. Nadie les hacía frente a los Torres: ¿Qué radical o qué partido se le plantó a los Torres en el departamento? Ninguno. Tenemos un caudal importante en el departamento».