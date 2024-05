Importante robo en una veterinaria de calle Yrigoyen: «Conocían el lugar, desactivaron la alarma»

Nuevamente la inseguridad golpea a comerciantes de la ciudad. Esta vez, delincuentes violentaron una veterinaria de calle Hipólito Yrigoyen 1384 y se llevaron varios elementos.

«Llegamos a las 9:30 de la mañana y encontramos las rejas sacadas, rotas, una de las cosas que nos llamó la atención es que la alarma estaba puesta entonces entró la sospecha de que podría ser alguien que ya ha trabajado en este lugar, que saben la clave para activar y desactivar la alarma», inició Pamela, la damnificada a RESUMEN.

Los delincuentes se llevaron correas, pretales, collares- de la marca Mascotita y Namhut-, y una balanza digital que pesa hasta 30 kg, la cual tiene la particularidad de presentar una rajadura en una de las esquinas.

«En total ya hice dos denuncias porque hace un rato me llamaron por telefono de los locales de mas adelante y me dijeron que esta mañana anduvo una persona en bicicleta, (un hombre flaco y alto), me dieron nombre y apellido, el cual estaba ofreciendo la balanza», aseguró la comerciante; a la vez que dijo haber percibido poca empatía por parte de la fuerza policial.

«La policía me dijo que el caso tiene que pasar primero por la fiscalía y recién ahí ver si pueden dar con esta persona, la verdad vi todo con poco interés, ojalá se haga algo. Yo ahora tengo que además gastar para poder reparar la cerradura, soldar las rejas y bueno, entre correas y balanza me llevaron mas de 600 mil pesos», añadió indignada la mujer.

«Se está viviendo una inseguridad lamentable y en la zona no hay cámaras», culminó.