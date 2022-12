Inesperada sanción de FIFA luego del partido ante Países Bajos

En las últimas horas se dio a conocer la primera sanción de FIFA para la Albiceleste tras lo ocurrido en cuartos de final, en la victoria ante Países Bajos

El influencer Gerónimo Benavides, más conocido como «Momo», fue incluido en la delegación por decisión de la AFA para que represente a todos los argentinos como voz del estadio en Qatar y su labor duró hasta el choque contra Países Bajos, cuando la entidad madre del fútbol le comunicó el despido oficial.

«Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos», expresó el influencer a través de Twitter para dar a conocer la noticia.

«Sería por romper reglas como en los gritos de goles, levantarse de la zona designada y nombrar jugadores por apodos cuando no estaba permitido». Concluyó.