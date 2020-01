Informe especial: un megadespliegue policial en medio de una Alta Gracia insegura

Si bien la psicosis estaba sembrada desde hacía varios días, la situación quedó desbordada ante el avasallante operativo interfuerzas desplegado en la tarde del miércoles en toda la ciudad. Y no es para menos, sucede que esta sorpresiva y alardeante presencia policial, realizada por aire y tierra, se dio “casualmente” en el marco de un malestar generalizado por la evidente ola de inseguridad vigente en diferentes barrios de Alta Gracia. Algo que no hace más que incrementarse y preocupar.

“Alta Gracia Tierra de Nadie” dicen los vecinos, quienes para nada están de acuerdo con los números que manejan las autoridades policiales de la departamental. Recordemos, que hace pocos días el Jefe de zona Diego Cambronero en entrevista con RESUMEN, negó que haya zonas liberadas y aseguró que en lo que va del año hubo más detenidos y menos hechos. Entonces, ¿es sólo una percepción de los vecinos?.

No obstante, la cuestión no sólo radica en la multiplicidad de robos y asaltos domiciliarios que se vienen dando en el ultimo tiempo (un promedio de tres diarios) sino además en la magnitud de los mismos. Ya no hablamos de hechos menores, hurtos o de un simple robo se garrafas (lo que tampoco esta bueno minimizar) , ahora nos referimos a ilícitos mucho más grandes, violentos y organizados. Golpes millonarios que dejan en claro que quienes actuan no son unos improvisados y que lo hacen con información previa y certera.

Diciembre y enero con cifras negras

Fueron los meses con mayor casos de inseguridad, en lo que a ilícitos mayores se refiere. El último tramo de 2019, por ejemplo, inició con un violento asalto a dos jubilados en Bº Cámara, a quienes a punta de cuchillo los maniataron y les robaron hasta el vehículo. Ese mismo día y con una modalidad similar, atacaron a una pareja de Bº San Martín a quienes golpearon salvajemente.

La madrugada del 22 de diciembre, al golpe lo dieron en la casa del propietario de la Escribanía Ocho; a quien prácticamente lo desvalijaron y, apesar de que las cámaras de seguridad registraron gran parte de los movimientos, los delincuentes actuaron con total impunidad. Días más tarde, en la víspera de nochebuena, la víctima fue una mujer con su pequeño hijo a quienes dos sujetos armados sorprendieron en su casa de calle Roberto Saieg (otra vez Bº Cámara) y, entre otras cosas, le sustrajeron la camioneta StepWay, la cual fue hallada en un descampado de Bº Córdoba horas después.

El primer día de este 2020 iniciaría con un robo millonario perpetrado en un pomposo Complejo de departamentos de Av del Libertador. En este caso, los delincuentes fueron tras el botín con datos claves, la dueña había concretado la venta de varios terrenos y “el dinero estaba ahí”. Éstos lograron llevarse 20 mil dólares y más de 200 mil pesos en efectivo “como si nada”, aunque veinte días después fueron detenidos.

El 4 de enero y a plena luz del día, un sujeto de unos treinta y pico de años asaltó el Hotel Solares del Alto. Armado, amenazó a las recepcionistas y logró llevarse unos 40 mil pesos. Y, pese a que su accionar también quedó grabado, la Justicia aún no ha dado con el delincuente.

Pero la seguidilla no culminó allí. Un importante robo en calle Siglos, un segundo frustrado en Bunge de Gálvez y hasta en la casa de Oreste Berta, alertaron también a los vecinos de Bº El Golf. Días más tarde, desvalijarían la casa de Federico Bossi y unos veinte días después, la de su padre Fernando, reconocido abogado que vive enfrente de la casa del Intendente Marcos Torres. Esta, parece ser la gota que rebalsó el vaso ya que los vecinos incluso dejaron latente la posibilidad de movilizarse hacia la casa del mismo mandatario, a fin de que éste tomara cartas en el asunto por la situación de inseguridad.

El multioperativo fue sólo preventivo

En este contexto, la alta presencia de diferentes fuerzas de seguridad que invadieron la ciudad y hasta las rutas, generaron una especie de “psicosis”. Aunque, la palabra oficial fue sólo una, la de las autoridades de la Departamental Santa María quienes ante la cantidad de conjeturas, salieron a aclarar que dicho operativo nada tenía que ver con algún hecho en particular, sino que se debía a una tarea meramente preventiva ordenada por la Jefatura de la Policía de la Provincia desde hacía varios meses y que incluso se estaba dando en diferentes departamentales. Que se haya dado justo en marco de este caos por la ola de robos, fue sólo una coincidencia.

El viral que no fue

En medio del pánico, el revuelo y la confusión, no tardaron en parecer las “Fake News”, que siempre estan a la orden del día. En horas de la tarde del miércoles comenzó a circular una fotografía que se hizo viral, con audios que aseguraban que el amplio despliegue policial se debía a la fuga de tres peligrosos internos de la cárcel de Bouwer. Aludiendo, incluso, a que uno de ellos estaba en esta ciudad. Todo falso pero que fue altamente reproducido.

Es preciso mencionar, que no es la primera vez que las falsas informaciones ante este tipo de hechos, son propagadas. Ya en 2017 y ante otro operativo interfuerzas (aunque con menor alarde y sin helicóptero de por medio), la falacia daba cuenta de un peligrosos convictos que estaban merodeando en Alta Gracia. “Tengan cuidado, no abran las puertas de sus casas”, decia en aquel entonces el falso alerta que también generó pánico cual serie policial de televisión.

Lo que más llamó la atención de todo esto, fue la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación que lo unico que hicieron fue desinformar al respecto, instalando hipótesis inverosímiles. En fín, cada quien con lo suyo.

Barrenderos sacados “a los tiros”

Otro fue el caso que ocurrió en la madrugada del miércoles, aunque sin duda forma parte de todo este caos generalizado. Como es habitual, trabajadores municipales del servicio de barrido de calles, fueron a realizar las tareas a Bº El Golf y terminaron huyendo despavoridos ante los disparos de los vecinos. Según trascendió, todo se debió a que éstos fueron confundidos con ladrones.

En el caso, rápidamente intervino la asesoría letrada de la Municipalidad, a fin de esclarecer la situación e individualizar al sujeto que con un rifle de aire comprimido, habría efectuado los disparos. Por su parte, Ivan Poletta, Secretario de Servicios Públicos, dejó en claro en diálogo con RESUMEN que descree acerca de que se haya tratado de una mera confusión. “Fue entre las dos y cuatro de la mañana, eran tres o cuatro empleados que estaban haciendo el barrido, debidamente identificados con vehículos del Municipio que escucharon disparos e insultos y bueno, se fueron. Es lo que puedo decir, no quiero maximizar el hecho pero tampoco justificarlo, es difícil confundirlos pero la asesoría letrada ya se hizo cargo para esclarecer la situación“, expresó Poletta.

¿Quiénes intervinieron?

A nivel local lo hizo la División motocicletas, la Patrulla Preventiva y Guardia de infantería y, a modo de colaboración, el grupo especial SEOM (motocicletas), la Policía Caminera con controles vehiculares en Rutas 5 a la altura del Super Mami, en C-45 en la Rotonda de Villa Camiares y, por el otro tramo, frente al Cementerio. Y, por último, “el Ranger”, el helicóptero de la Policía de la Provincia, cuya función fue la de supervisar el operativo.

Se puede decir que la conclusión de este despliegue fue… mucho alarde y pocas nueces. No hubo detenidos ni secuestros. Y tuvo posiciones a favor y en contra de los vecinos. “Ojalá estos operativos se hicieran más seguido”, “Para qué tanto alarde una vez al año si después es tierra de nadie”, en fín, algunas de las opiniones que inundaron las redes sociales.

Para concluir, no es menor mencionar que el Crio Mayor Carlos Destéfani está de licencia y todo indicaría que los motivos están directamente relacionados con esta polémica por inseguridad. El destino en esta departamental es aún incierto; aunque, está claro, que eso no es lo que más preocupa a los vecinos por estas horas. ¿no?.