Intentaron inhibirle el auto a metros de un supermercado, los pescó y los corrió varias cuadras 

El pasado sábado, y mientras un vecino de la ciudad se disponía a ingresar a un supermercados de la zona céntrica, se percató de que dos sujetos intentaban abrirle su Volkswagen mediante inhibidor de alarma.

«Eran como las 11, 11:30. Me bajé del auto, lo dejé estacionado frente a Plaza Mitre y cuando me doy vuelta vi a dos tipos que estaban en otro auto, mirando y con un inhibidor en la mano. Me vieron y ahí nomás arrancaron. Yo me volví, me subí al auto y los perseguí algunas cuadras. Iban por medio del centro, en ese momento no lo pensé, iba decidido a todo pero después los perdí de vista», contó Claudio, la víctima, a RESUMEN.

Al hombre no alcanzaron a robarle nada y, según dijo, estuvo «llamando a la policía varios minutos pero no lo atendieron». «Era un Renault 12 oscuro, viejo. Eran pibes jóvenes», agregó aportando algunos datos del vehículo en el que se conducían los presuntos delincuentes.