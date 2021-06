La Quintana tendrá nuevo personal de salud

La comuna de San Isidro profundizó sus políticas sanitarias en conjunto con la zona de José de la Quintana, donde a partir de ahora habrá una profesional del área médica trabajando en el lugar. “Es una jornada con mucha alegría porque vamos a hacer la presentación de la médica, que va a trabajar todos los días aquí en el dispensario en La Quintana”, comentó al aire de TODO PASA, Claudio Peña.

En la zona hay un médico que atiende dos veces por semana, lo cual no es suficiente con la demanda de atención de la salud que existe en el lugar. La Dra. Mariela Torassa será la nueva incorporación en el staff sanitario. “Viene de parte de una gestión de gobierno en conjunto con el Ministro Torres, que nos ha dado una mano muy grande. A partir de este momento, La Quintana tendrá atención médica todos los días. Es una gran alegría para la localidad”, expresó el jefe comunal.

Dentro de esta comisión que se formó en la zona de José de La Quintana para poder trabajar de manera institucional en conjunto con la comuna de San Isidro y el Gobierno de la Provincia, fueron evaluando los puntos más importantes de lo que necesitaba la localidad. “La salud no era parte menor de todo esto y se vio la posibilidad de poder contar con un profesional todos los días. Esa fue una de las primeras peticiones que le hicimos al Ministro Torres, y en base a eso, el Gobierno respondió enviando esta doctora a través de un plan en el que va a trabajar directamente con el Gobierno de la Provincia”, explicó Peña.

Con respecto a la vacunación, el responsable de la comuna de San Isidro dijo que ya han pasado los 500 inoculados y que están llegando vacunas en buenas cantidades. “Estamos contentos porque vemos que la gente se siente más tranquila y contenida al ver que se vacuna toda la semana“, manifestó el funcionario. Sin embargo, agregó que es preocupante la cantidad de casos que se anuncian a nivel provincial y departamental. “Es muy triste cuando nos toca que se vaya alguien cercano. Creo que recién ahí tenemos en cuenta lo que es este virus. Mientras tanto hay mucha gente que no toma conciencia. No nos damos cuenta de que estamos en la peor parte de la pandemia. Es el momento más preciso para hacerse eco de lo que venimos diciendo siempre: no juntarse y tener cuidado”, declaró Peña.

Sobre la situación económica y las restricciones que afectan la actividad usual de los comercios, el principal de la comuna aclaró que se mantiene constantemente en contacto con los comerciantes de la región para conocer su situación y además comunicarles las medidas que van surgiendo sobre el tema. “En líneas generales venimos muy bien. Estoy agradecido con todos los comerciantes que han acatado las órdenes y nos dan una mano”.

Por otra parte, la localidad de San Isidro tendrá un nuevo galpón de maestranza. El jefe comunal declaró que la obra está muy avanzada y que se encuentran en la última etapa. “Ayer terminamos las conexiones de luz, la parte interna y externa, y la parte de plomería. Calculo que para el mes que viene vamos a estar inaugurando el lugar. Es una obra muy importante que nos hace mucha falta para la comuna“. Con respecto a la obra que están realizando en José de la Quintana, ya han finalizado la primera etapa, y cuentan con todo el material y la mano de obra contratada para continuar con el proyecto.