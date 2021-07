Jóvenes héroes ayudaron a sofocar el incendio en Parque Virrey

Patricia Sánchez, presidenta del Centro Vecinal de barrio Parque Virrey Este, contó a RESUMEN DE LA REGIÓN que estos dos hermanos, Emanuel de 23 años y Jonathan de 20, se armaron con lo que tenían y colaboraron con las fuerzas vivas para frenar el foco ígneo que se dirigía directo a las moradas.

“Uno es mi yerno-quien vive conmigo- y el otro vino desde barrio Santa María. También colaboraron cuando se quemaron las sierras, el año pasado” refirió la vecinalista.

“Estuvo muy cerquita de las casas, incluso las llasmas llegaron a la puerta del domicilio de Don Almirón. Todos los vecinos ayudaron, acarreando agua. Hubo desesperación porque estuvo cerca y las viviendas son de madera. La mayoría de los que ayudaron eran chicos y mujeres sin preparación. Afortunadamente, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y la policía realizó un excelente trabajo y lograron que el fuego no avanzara” contó Sánchez. “Estuvo bueno que los vecinos se unieran para que no se quemen las viviendas y afortunadamente no sucedió” concluyó.

El incendio

Cabe recordar que este viernes 16 de julio, en horas del mediodía, comenzó un foco en cercanías al enlace de ruta 5 y C-45, más conocido como Camino de Los Lecheros, entre el barrio Tres Gracias, Parque Virrey y 1° de Mayo. El fuego estuvo muy cerca de las viviendas, avivado por los fuertes vientos y por los pastizales secos. Las llamas cruzaron Ruta 5 y se dirigieron al Alta Gracia Rugby Club y al barrio contiguo y tras un par de horas fue sofocado. Afortunadamente no hubo pérdidas materiales. Trabajaron treinta bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, policía y dos aviones hidrantes.