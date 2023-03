Juan Guardabassi: «Las puertas del centro están abiertas para lo que necesiten los vecinos»

Érika Maldonado y Claudia Quintana, integrantes de Vecinos Unidos de barrio Tiro Federal y Piedra del Sapo, manifestaron la semana pasada que «el centro vecinal está cerrado», «que tienen inconvenientes con la comisión, ya que no pensamos igual» y que solicitaron elementos para realizar una peña para el 2 de abril, con motivo del Día de los Héroes de Malvinas.

El evento será el próximo domingo desde las 12.30 horas en la Canchita de Tiro Federal, ubicada en 18 de mayo y Manuel Herrera, donde las organizadoras quieren instalar una cancha de fútbol para los pibes del barrio. «Queremos que los chicos estén ocupados en algo», afirmaron las vecinas.

Por su parte, Juan Guardabassi, actual presidente del centro vecinal, en entrevista con el equipo de «Todo Pasa» respondió que el lugar permaneció cerrado ya que se estuvieron realizando reparaciones, en el revoque de las paredes, se arregló la sala, los baños, también se limpiaron los tanques -que se encontraban con agua podrida, tras dos años de pandemia-, «todo con fondos propios. Nos faltó para la pintura y ya hemos solicitado la ayuda a la municipalidad de Alta Gracia».

Sobre el evento en particular, Guardabassi afirmó que se les prestará los baños de la sede. «Nos han pedido otros elementos pero al consultar con ex integrantes de la comisión anterior, me recomendaron no prestarlos ya que luego se pierden, por ello definimos que no».

Con respecto a las intenciones de este grupo de vecinos de armar un club social y deportivo en un espacio verde del sector, el vecinalista afirmó que no entienden el porque de estas intenciones, ya que cuentan con una cancha -privada- donde funciona la Escuelita de Racing y en cercanías está también el Central Fútbol Club -que no se encuentra precisamente en el barrio, pero si a tres cuadras del sitio-. Atribuyó las críticas al centro vecinal a cuestiones políticas partidarias.