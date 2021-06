Juan Manuel López dio positivo de covid-19 y debieron aislarse los principales líderes políticos de Diputados

El Diputado Nacional y Presidente del Bloque de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López dio positivo de covid-19 este viernes. El miércoles, había participado de una reunión con el Presidente de la Cámara Sergio Massa, el Jefe del Bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner, la Diputada Nacional Cecilia Moreau, el Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri y el Líder del Bloque del PRO Cristian Ritondo. El encuentro había sido convocado para prorrogar el protocolo de funcionamiento mixto de la Cámara (presencial y virtual) que rige desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la Cámara de Diputados confirmaron a Clarín que Sergio Massa ya se hisopo y dio negativo. En tanto, el domingo se hará un nuevo hisopado y otros estudios. En el caso de Negri, desde el entorno del diputado radical explicaron: “Se hizo un test rápido y un PCR y le dio negativo, pero igual se va a aislar”. Negri quedó aislado en su casa en Córdoba y el próximo lunes se va a realizar otro test, aún no se sabe si participará del Congreso Provincial Partidario “Villa Giardino Virtual” en donde se discutirá la política de alianzas del centenario partido en Córdoba. Kirchner, Moreau y Ritondo también dieron negativo en su hisopado, pero siguen aislados en su domicilio.

Además de haber estado en la Cámara de Diputados, López participó de la cumbre de Juntos por el Cambio realizada el miércoles en Palermo, en el que estuvieron presentes los principales referentes del espacio opositor. En principio se supo que el diputado compartió el viaje en auto con su compañero de bancada Maximiliano Ferraro, quien confirmó a Clarín que se realizó un test rápido y un PCR, los que arrojaron negativo. Si bien en el encuentro partidario estuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde su entorno señalaron a Clarín que no es considerado contacto estrecho porque estuvo lejos de López. “Se sentó en la otra punta de una mesa muy amplia”, señalaron. Sobre la situación de Mauricio Macri, voceros del ex presidente señalaron que durante el encuentro del miércoles no estuvo a menos de cinco metros del diputado López y que la reunión se realizó en un lugar ventilado.

Juan Manuel López manifestó en su cuenta de Twitter que “Ante síntomas compatibles con coronavirus que tuve el jueves me hisopé al día siguiente y el resultado fue COVID +. Por distintas reuniones de trabajo algunas personas están aisladas cumpliendo los protocolos que corresponden. Testearse ante los síntomas sigue siendo fundamental. Pude testearme rápido, con eficiencia en los centros de testeo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradezco la disposición de las autoridades y el personal de Diputados para poder cumplir con los protocolos y cuidarnos todos”, cerro el referente de Elisa Carrió.