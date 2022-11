 Julieta Oviedo dice presente en el WALA

El Women´s Amateur Latin America (WALA) tendrá un nuevo capítulo y entre los nombres aparecen en el horizonte de candidatas para llevarse el título más importante del golf amateur femenino de Latinoamérica y el Caribe.

Nuestra Federación contará con la participación de dos jugadoras, que por estar dentro de las 60 mejores jugadoras del WAGR de la región obtuvieron su lugar, estamos hablando de Magdalena Dómine, de Río Cuarto Golf Club y de Julieta Oviedo, de El Potrerillo de Larreta, que será su segunda participación en esta importante competencia de golf femenino.

Además de las jugadoras de nuestra provincia, dirán presentes siete jugadoras , entre ellas Mercedes Aldana, Ela Anacona, María Cabanillas, Malena Castro Laura Edmonds, Isabel Laulhe, y Valentina Rossi.

La campeona del WALA 2022 jugará junto a las figuras del golf profesional femenino de todo el mundo en tres Majors el próximo año: The Chevron Championship (20 al 23 de Abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (27 al 30 de Julio en el Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women’s Open (10 al 13 de Agosto en Walton Heath Golf Club, Inglaterra).