Juntan firmas para que se cumpla la Ley de Góndolas

«En estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina.

Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo» manifiestan desde la agrupación.

La actividad se desarrolló en la mañana de este miércoles 20 y también durante la mañana de este viernes 22 en el ingreso de los grandes comercios. Las promotoras se encargan de informar a los transeúntes sobre los alcances, derechos y deberes que establece la Ley de Abastecimiento y Góndolas.

«Frente a este panorama, que es bastante habitual y repetido a los largo de nuestra historia, tenemos herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente; y por otra parte, aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población» agregan.

Dicha campaña contará con la instalación en más de mil puntos de todo el país donde se hará hincapié en los principales hipermercados y supermercados, para juntar firmas y generar conciencia acerca de la importancia de la ejecución de ambas leyes para proteger la mesa de todos los argentinos y argentinas y evitar la remarcación de precios.