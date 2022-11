“Kempes es un hombre que da ejemplo de vida y un héroe del deporte argentino”

A días del mundial de Qatar, Todo Pasa dialogó con el artista y escultor Julio Incardona, quien recientemente realizó la escultura del ex jugador Mario Kempes, uno de los protagonistas del mundial de 1978 que se jugó en Argentina, y que marcó la historia del país en uno de los momentos más duros de la época. “Mario Kempes es uno de los grandes deportistas que marcó un antes y un después. El equipo del ‘78 fue otra cosa, por eso es enorme el homenaje que hay que hacerle. En su localidad lo adoran. Es un hombre que da ejemplo de vida y es un héroe del deporte argentino”, expresó Incardona

A su vez, el artista habló sobre lo que significó en aquel entonces el mundial y la victoria del equipo argentino. “Las imágenes del mundial del 78 son muy profundas, fue algo muy especial. Éramos unos pobres que no ganábamos nada, y de golpe ese grupo de locos ganaron el mundial a lo guapo. Son una selección que no es muy valorada. En ese momento, el mundial se ganó de otra manera, no había dinero ni todas las cosas que hay hoy en día. Ellos dejaron la vida ahí adentro”.

La escultura se encuentra en Bell Ville, pesa 500 kg y mide 4 metros. Incardona comentó que no es estática, sino que recorrerá diferentes lugares, como Rosario Central, el estadio de River, Instituto. “La idea de realizar esta representación nació en el año 2017, queríamos hacer una escultura itinerante. Normalmente los escultores hacemos personajes muertos, fue un desafío doble hacer algo sobre alguien que aún vive”, finalizó el escultor.