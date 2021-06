“Lo de la Justicia es deplorable, no puede dejar a niños en la calle en este contexto”

En la mañana de este martes y, según aseguraron los damnificados, sin previo aviso de la Justicia, el abogado Ignacio Castillo junto a quien sería jueza a cargo del caso, arribaron con la fuerza policial y desalojaron a tres familias de un pequeño complejo de viviendas ubicado en Pasaje Domínguez al 70 de B° General Bustos; a escasos metros del Puente Manuel Solares.

En ese marco, Emmanuel, uno de los damnificados, contó a RESUMEN que vive en el lugar desde hace al menos cuatro años y que la casa fue cedida por una mujer que hoy vive en Buenos Aires. “No se si la casa es de ella o no pero hoy llegaron a las 7 de la mañana y nos dieron un plazo de 30 minutos para irnos a la calle con las criaturas”, contó angustiado el joven, reconociendo que el inmueble en cuestión no es de su propiedad y que tampoco alquila, pero asegurando que ninguna de las personas que viven allí recibieron notificación previa de desalojo.

El caso de Claudio y Marcos es el mismo. Ellos habitan el lugar desde hace al menos tres años con sus respectivas familias y, uno de ellos con un hermano con discapacidad a cargo. “De acá nos vamos a vivir debajo del puente porque no tenemos a donde ir. Tengo a mi hermano discapacitado a cargo y no se que voy a hacer”, contó.

Mientras las familias retiraban sus pertenencias, RESUMEN dialogó con el asesor letrado del Municipio Daniel Villar, a fines de tener mayores detalles del caso en materia judicial y saber si intervendrán al respecto.

“Me interioricé en el tema, estuve en el Juzgado 1 y sabemos que el Tribunal tenía el alzamiento pactado desde hace un año. Se dilató, se fue demorando y nosotros también intentamos de que se siguiera demorando pero la Justicia no dio lugar y procedió al desalojo. La verdad es que si bien habia un juicio encaminado, la actitud de la Justicia es deplorable porque no puede dejar a niños en la calle en este contexto”, criticó Villar, a la vez que se refirió al DNU Nacional en que se prohíben este tipo de acciones en pandemia y que no fue respetado por la Justicia.

“Es repudiable que hayan ejecutado el desalojo en este marco. Son tres familias con niños y hay un joven con discapacidad. Si ya se había dilatado, podrían haberlo dilatado un poco mas por una cuestión humanizadora”, agregó el letrado, asegurando que desde el Municipio contendrán a los perjudicados en la medida de los posible.

“Por supuesto que vamos a contener a esas familias, ver cual es la situación de cada uno para tratar de evitar que vayan a la calle”, dijo.